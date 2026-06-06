日本40歲媽媽減肥17kg已維持4年不復胖　公開3個簡單瘦身成功關鍵

中年發福真的很惱人！基礎代謝下降、脂肪囤積速度變快，努力減肥卻好像看不到成效，這大概是許多中年女性的共同心聲。日本40歲的四寶媽Naomama就曾面臨這個困境，甚至在健康檢查中被診斷出「脂肪肝」。



這個警訊讓她下定決心改變，從飲食到生活習慣全面調整，一年內成功從70公斤減到52公斤，足足瘦了17公斤，而且維持4年不復胖！而她也統整了自己的3個瘦身成功關鍵，簡單到你今天就能開始做。

日本媽媽減肥17kg，3個成功關鍵（01製圖；IG@diet_naomama）

日本40歲四孩媽媽減肥17kg，4年做到不復胖，看她的3個成功關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 製造空腹時間&改善飲食習慣

Naomama的第一步，是製造空腹時間。她採取類似「168間歇性斷食」的方式，透過控制進食時段，讓身體有更長的時間啟動「脂肪燃燒模式」。當身體在進食後8～12小時，血糖與胰島素水平大約會下降至穩定狀態（空腹），此時才會開始動用脂肪作為能量來源，因此「適度空腹」有助於減脂。

她同時改善飲食內容，不走極端節食，而是以「豆類、芝麻、海帶、蔬菜、魚類、香菇、全穀雜糧（番薯、薯仔）」等高纖、高營養食材為主，每餐仍然保留適量米飯等碳水化合物，確保能量充足、不易復胖。

2. 善用空檔做運動

Naomama剛開始減肥時會在家運動，利用做家務、照顧小孩的空檔，看著居家運動影片做簡單訓練，即使只有5～10分鐘也照做不誤。零碎運動的累積，其實跟一次長時間運動有相似的燃脂效果，能增加日常活動量（NEAT），幫助消耗更多熱量。

她的理念是「動一點總比不動好」，久而久之，這些微小的努力堆疊成驚人的變化。後來小孩開始上幼稚園，她比較有時間可以上健身房時，也會做重訓來增加肌肉量、提升新陳代謝率，對改善體態與健康都很有幫助。

3. 睡眠充足，讓代謝正常運作

別以為減肥只靠吃和動，睡眠才是被低估的減脂關鍵。睡眠不足會影響荷爾蒙分泌，讓飢餓素增加、瘦素下降，導致食慾變大、代謝變慢，更容易囤脂肪。Naomama認為「睡得好，瘦得快」，所以她每天都會確保獲得足夠且高品質的睡眠。

持之以恆才是減肥成功關鍵

Naomama說，與其給自己高壓目標，不如找到「能長期做到的生活方式」。即便只是每天多走幾步、少喝一杯含糖飲，都能累積成長期的改變。她透過養成良好習慣，從減肥成功至今4年，依舊維持著健康體態，沒有復胖困擾。這三招一旦變成日常，減脂和健康就會同時上線。

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