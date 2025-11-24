日本媽媽半年減肥12kg　6簡單瘦身動作零跑跳　輕鬆消脂剷除贅肉

日本有位地方媽媽，用健康飲食方式和每日簡單運動，成功在6個月減了12公斤！其實，她的方法很簡單，就是提高身體新陳代謝，讓自己健康瘦並養成易瘦體質喔！



半年甩肉12公斤！從地方媽媽到瘦身KOL

這位honkidasumaru媽媽就分享，長期僵硬不動的肌肉，很容易變成脂肪之外，不均衡的飲食，更容易讓身體崩壞並囤積脂肪。所以，她除了調整飲食之外，更堅持每天都做運動，短短3個月就成功剷除10公斤，即便遇到停滯期也不放棄，終於成功減了12公斤。

其中，從她瘦身開始後，每天都做的6招伸展運動，非常推薦給無基礎的初學者，全程無跑跳，卻能打擊多餘贅肉，並讓全身循環和代謝恢復正常，啟動成為易瘦的體質喔！在她所有社群平台中，這支影片累績觀看次已超過500萬次的觀看，也讓她從地方媽媽，成功斜槓變成瘦身KOL！

6個簡單動作成功瘦身12公斤，矯正體態，推薦無基礎初學者，全程無跑跳（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6個簡單動作消贅肉、練體態（honkidasumaru@IG；01製圖）

+ 28

動作1. 肩膀往後旋轉伸展

雙手放在肩膀上，同時往後旋轉伸展，動作要緩慢，不要急躁，持續做30秒。這動作不僅能剷除肩膀、背部贅肉，找回緊實線條之外，更能改善肩膀僵硬、圓肩、駝背困擾，同時幫助拉提胸形喔！

動作2. 手臂往後肩胛骨夾緊

手放在胸前，掌心朝下、雙手打開，手肘平行呈九十度，盡可能往後舒展雙臂，使肩胛骨相互夾緊後，同時感受三頭肌用力、肩胛骨周邊肌肉受到壓迫後，雙手再回到胸前位置，持續做30秒。透過一收一放的伸展感，改善並鍛鍊背部和手臂線條。注意，過程視線要看前方，不要抬高或低頭，更不要聳肩。

動作3. 伸直手臂並輪流畫圓

核心用力，不要凹腰翹屁股，務必站直站穩，雙手掌心朝外、伸直手臂，完成預備姿勢。接著，左手維持不動、右手像是游自由式般的轉動肩膀，並大幅度畫圓動作後，回到預備姿勢，再換左手畫圓伸展，左右手輪流持續30秒，你會感受到全身都發熱流汗啦！這動作，看似簡單，卻能讓全身肌肉都運動到喔！

動作4. 伸展腰部並鍛鍊核心

雙手合十於頭頂後，利用核心力量，把身體往右側伸展約45度後回正，再換邊，持續30秒。這動作，能讓你感受到腹腰脂肪，狠狠在燃燒中喔！除此之外，手臂和背部也能好好被鍛鍊到呢！

動作5. 爆汗高抬腿全身燃脂

這招，不跑步跳卻絕對爆汗！站直挺胸，雙腿與肩同寬，雙手抬高、掌心合十，保持核心穩定後，抬起其中一腿讓腿部呈現90度，同時雙手往下碰小腿，左右交替，持續30秒。注意，過程背要打直用核心抬高腿，絕對不能駝背，才能充足幫助循環與肌群的運動，同時也會刺激大小腸的蠕動，促進腸胃的消化功能，好處多多！

動作6. 繼續30秒高抬腿

延續上個動作，稍稍不同的是，雙手改放在頭後，抬高左腿時、右手肘碰左膝，交替持續30秒，過程中能好好感受到後背的伸展和核心的燃燒喔！最後～放鬆收操30秒。

同場加映：女生練肌肉好處多！教你零基礎居家瘦身5大動作 守護關節健康（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

延伸閲讀：

生三胎也能瘦！43歲日本媽媽花1年從 58kg⇒46․5kg，無痛養成「6大飲食原則」是關鍵

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】