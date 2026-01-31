日韓爆紅「非慣用手」減肥法　全智賢也在用　日本藝人60天瘦7kg

減肥的方法千百種，從168斷食、碳循環、低醣飲食到運動訓練，大家或多或少都試過幾種，但你聽過「非慣用手減肥法」嗎？這個聽起來有點冷門的瘦身法，其實是許多明星默默實踐過的秘密武器！



像是韓國女神全智賢、日本搞笑藝人劇團一人，都靠這個方法成功減重。劇團一人更在沒有特別改飲食內容以及運動的情況下，用此法短短60天內瘦了7公斤。

日韓爆紅「非慣用手減肥法」

甚麼是「非慣用手減肥法」

顧名思義，就是用平常不習慣的那隻手吃飯。舉例來說，如果你平常是右撇子，那就改用左手進食。這個看似小小的改變，其實能在用餐過程中產生驚人的影響。

其原理很簡單：使用非慣用手時，動作會變慢、協調度下降，因此你會吃得更慢、咀嚼次數變多。當進食速度放慢，大腦中的「飽食中樞」有時間接收到「我吃飽了」的訊號，進而自然降低食慾、減少食量，避免不知不覺吃過量。

根據日本健康節目實驗指出，許多人嘗試後，平均每餐攝取量減少約兩成，長期下來，對控制體重有明顯幫助。

不只是吃慢一點，還能活化大腦

除了幫助控制食量，「非慣用手減肥法」還有意想不到的附加好處。使用非慣用手能刺激大腦另一側的運作，促進左右腦平衡與專注力，有助提升神經反應與穩定情緒。

此外，細嚼慢嚥也能促進消化液分泌、減少脹氣與胃食道逆流，間接改善代謝。這個方法特別適合那些吃飯總是太快、容易暴食或腸胃功能較弱的人嘗試。

想靠它瘦，還是得搭配正確飲食

雖然「非慣用手減肥法」看起來簡單，但它不是魔法。若同時搭配清淡、原型食物為主的飲食，再配合日常活動或輕運動，效果會更顯著。

但若仍攝取過多高熱量食物、甜飲或宵夜，再怎麼慢吃也難見成效。雖然用非慣用手吃飯可能會吃到生氣（笑），但對於進食過快、容易超量的人來說，是個值得一試的方法，現在開始就來嘗試看看吧！

