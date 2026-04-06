辦公室坐著也能減肥！教2招「芭蕾蹲」簡單動作　血糖穩定更好瘦

對正在減肥的人來說，「管理血糖」幾乎已成為基本功。比起單純計算熱量，越來越多研究指出，血糖波動的幅度，往往比吃進多少熱量，更直接影響脂肪囤積與減重成效。其中，最簡單、也最容易被忽略的一個關鍵，就是「飯後是否有適度活動」。



當我們進食後，血糖會隨著碳水化合物的消化吸收而上升，若長時間久坐不動，血糖容易快速衝高，胰島素大量分泌，未被即時利用的葡萄糖就可能轉化為脂肪儲存。相反地，在餐後進行低強度運動，能有效消耗血液中的葡萄糖，提升胰島素敏感度，讓血糖上升更平緩，對減脂與體態控制都非常有幫助。

一般建議在餐後約20～30分鐘開始運動，持續10～30分鐘即可，不需要高強度流汗。除了最常見的快走，如果不方便外出，其實在家或辦公室也能靠簡單動作達到穩糖效果。

普拉提教練教「踮腳芭蕾蹲」，靠簡單動作在家或辦公室也能健康瘦身穩定血糖（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1動作「踮腳芭蕾蹲」健康瘦身穩定血糖（01製圖；IG@serendi_fit）

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不用出門也能穩血糖！「踮腳芭蕾蹲」為什麼有效？

近年在瘦身圈討論度很高的「踮腳芭蕾蹲」，就是一個結合下半身與核心的小空間運動。這類動作能同時動用大腿內側、臀部、小腿與核心肌群，而下半身本身就是身體最大的「葡萄糖消耗工廠」，對餐後血糖調節特別有利。韓國皮拉提斯（普拉提）教練Wooyeon老師就示範了兩招對飯後穩血糖有益的芭蕾蹲動作！

芭蕾蹲基本動作要點：

• 雙腳腳跟相貼、腳尖向外呈V字形

• 膝蓋順著腳尖方向彎曲再伸直

• 動作過程中收緊腹部，感受大腿內側出力



第一階段｜腳跟踩地版

先將腳跟穩穩踩在地面進行芭蕾蹲，動作節奏放慢，專注控制上下。

這個版本主要刺激大腿內側、臀部與核心，適合初學者或飯後剛開始活動時進行，有助於啟動下半身肌群、溫和消耗血糖。

第二階段｜踮腳進階版

在動作熟悉後，可將腳跟抬起進行踮腳芭蕾蹲。雙手可扶牆或桌邊幫助平衡，再彎曲膝蓋後伸直。

這個版本會進一步加入小腿肌群，尤其是深層的比目魚肌，讓整體葡萄糖利用效率更高。建議每組10～15下，做2～3組即可，不需追求疲勞感。

辦公室也能做！「坐著踮腳」穩血糖

如果環境不適合站起來做深蹲，也可以選擇「坐姿踮腳運動」。被暱稱為「血糖女神」的Jessie Inchauspé就曾在IG分享，在無法步行或做深蹲的環境時，可以用這個方式來幫助降低餐後血糖波動。

坐姿踮腳做法：

坐在椅子上，雙腳平放地面，背部自然挺直，接著抬起腳跟、再慢慢放下，重複進行5～10分鐘即可。

這個動作能反覆刺激小腿中的比目魚肌收縮，而這塊肌肉在長時間久坐時幾乎不會被啟動，一旦啟動，就能幫助肌肉直接吸收血液中的葡萄糖，降低血糖尖峰，讓胰島素分泌更穩定。

飯後運動為什麼重要？

對減脂族而言，飯後運動的重點不在於「燃燒多少卡路里」，而在於阻斷血糖快速上升的那一刻。只要血糖曲線變得平穩，身體就比較不會進入囤脂狀態，也能降低餐後疲倦、嗜睡與想吃甜食的機率。

不論是深蹲、芭蕾蹲、踮腳運動或簡單步行，只要能在飯後動一動，對體脂管理都是長期有效的策略。比起極端節食，這種「小動作、大效果」的習慣，更容易持之以恆，也更符合健康瘦身的原則。如果你正在減脂、控糖，卻總覺得體重卡關，不妨從飯後這10分鐘開始調整吧！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】