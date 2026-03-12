日本瘋傳深呼吸減肥法　免運動2個月瘦13kg　腰圍輕鬆縮小10公分

有些人時常自嘲自己「連呼吸都會胖」，但其實呼吸對方式也能瘦身！近年日本就有一招「深呼吸減肥法」爆紅，號稱不用運動、不用節食，光靠正確呼吸就能啟動燃脂機制。



這套方法由日本知名藝人＆瘦身達人美木良介（Miki Ryousuke）所發想，今年67歲的他，靠這招從站著就會腰痛的中年歐吉桑，變成逆齡帥大叔，並成功減重13公斤，甚至連橫濱東邦醫院院長梅田嘉明都公開推薦，認為這是「任何年齡、性別都能輕鬆做到」的減脂方式。

深呼吸減肥法4步驟（YouTube@BS10公式；01製圖）

學會呼吸減肥法站著就能瘦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

改變呼吸方式，就能啟動燃脂開關！

「深呼吸減肥法」的核心在於腹式呼吸，透過深層呼吸刺激核心肌群收縮，包括腹橫肌、骨盆底肌與背肌，進而強化腹部力量、促進脂肪燃燒。

美木良介在嘗試後，搭配簡單的健身、短短兩個月就瘦了13公斤、腰圍縮小10公分。他指出，這項呼吸法能同時達到瘦腰、提胸、翹臀、改善便秘、促進代謝等多重效果，透過讓身體攝取更多氧氣、活化細胞，讓脂肪自然燃燒。

怎麼做？一分鐘學會「深呼吸減肥法」

步驟非常簡單，不論是在家、辦公室，坐著還站著時都能練習（影片可從4:09開始看）：

1. 從鼻子慢慢吸氣3秒，同時雙手舉起，感受背肌與腹部的伸展。

2. 雙手畫圓像抱著空氣球的同時，從嘴巴用力吐氣3秒，再持續用力吐氣約4秒，把體內空氣完全排出。

3. 吐氣同時收緊臀部與腹部（丹田），讓核心肌群持續發力。

4. 全程保持注意力集中在腹部，每次10秒為一組，連續做6組，共約1分鐘。



看似簡單，卻能在短時間內提升體溫與代謝率，就像做了一場微型有氧運動。

想更有效？搭配飲食與簡單的運動更加分

雖然呼吸法本身就有燃脂效果，但若能搭配均衡飲食、增加日常活動量與充足水分攝取，成果會更明顯。建議早晚各做一次深呼吸練習，搭配快走或伸展等輕度運動，不僅能穩定體態，還能改善氣色與姿勢。想減肥但又沒什麼時間，不妨從「呼吸」開始調整生活節奏，讓身體越來越輕盈！

