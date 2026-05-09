減肥｜日本爆紅30秒扭腰運動！4招核心訓練　輕鬆瘦腰線消水腫

明明吃不多，小腹還是凸、腰線消失？其實問題很可能是「久坐＋核心沒啟動」。



最近日本爆紅的30秒扭腰運動，主打不用流汗、不用器材，只靠簡單扭動就能刺激核心與代謝。甚至被說效果媲美100次仰臥起坐，對忙碌又懶得運動的人超友好。這篇直接幫你整理動作＋原理，想瘦一圈真的可以試。

30秒扭腰動作，4招就能瘦（YouTube@VOCEchannel；01製圖）

日本30秒扭腰術爆紅，只要練半分鐘=100次仰臥起坐！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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30秒扭腰運動是什麼？

這套「30秒扭腰運動」由日本前奧運金牌選手、現任健身教練高橋義人設計，主打用最短時間啟動核心與燃脂。透過快速但穩定的腰部旋轉，帶動腹部與骨盆一起運作，不只能刺激脂肪代謝，還能順便改善血液循環與柔軟度。長期做下來，對於縮小腰圍、改善水腫都有幫助，很適合久坐族當作日常保養型運動。

為什麼扭腰就能瘦？關鍵在「淋巴＋核心」

很多人以為只是左右擺動，但其實這個動作會刺激胸口下方的「乳糜池」，這裏集中全身大部分的淋巴液，一旦被啟動，身體的代謝與排水效率都會提升。同時，扭腰會持續用到腹部深層肌群，讓核心更穩、腰線更緊。也難怪很多人做一段時間後，會發現肚子變平、腿部也比較不腫。

30秒扭腰動作

1. 跑步式扭腰，先喚醒身體

第一步先暖身，想像上半身在慢跑，但下半身維持原地，讓腰部開始左右擺動。這個動作重點不是速度，而是節奏感，讓身體慢慢進入狀態，同時喚醒核心肌群。建議做30秒，會感覺到腰側開始微微發熱，這時候就是代謝被啟動的訊號。

2. 7字手扭腰，加強核心發力

雙腳併攏站直，收緊臀部、挺胸，雙手呈「7字」向兩側延伸，從手肘彎曲開始，熟悉後再慢慢伸直。接著用腹部帶動骨盆左右擺動，記得頭部與下半身盡量穩定。這個動作可以更集中刺激腰側線條，連續做30秒，建議重複3組，效果更明顯。

3. 上下交錯扭腰，燃脂感最強

雙手一上一下延伸，維持「7字」手勢，透過腹部力量帶動身體扭轉。這個動作會同時用到上腹與側腹，是整套裏最有「燃燒感」的一招。過程中記得保持呼吸順暢，不要憋氣，做30秒後休息一下，再進入下一組，能明顯感覺核心被喚醒。

4. 夾背扭腰，順便改善駝背

最後一個動作結合體態調整，雙手往後伸展並緊握，肩胛骨向內夾，讓上半身維持挺直。接著進行扭腰動作，可以同時鍛鍊背部與核心，改善駝背問題。這招特別適合長時間用電腦的人，做完不只腰變緊，整個人站姿也會更挺、更有精神。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】