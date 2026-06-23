臭狐汗臭太困擾？皮膚專家揭4個除臭誤區　止汗劑用錯恐有反效果

氣溫持續升高，這幾日一踏出室外便會熱出滿頭汗～不過汗如雨下不尷尬，最讓人困擾的莫過於汗水夾帶而來的汗臭、狐臭！妳也同樣有著「體味困擾」嗎？甚至一到夏天汗水的悶臭、酸氣讓旁人避而遠之嗎？



想解決汗臭問題，除了從飲食著手之外，皮膚專家更點出日常4大正確觀念，教妳如何有效改善體氣味！

專家揭臭狐汗臭4個除臭誤區（01製圖；AI生成圖）

臭狐汗臭怎麼辦？專家揭4個除臭誤區，改善體味問題困擾（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 生理期影響汗臭味

雖然說，男性的汗腺較女性發達，較容易出現汗臭或體臭的問題，但女性也不可輕忽！台灣彤顏診所王瑩軒醫師表示，女性的汗腺分泌會受荷爾蒙變化影響，因此當正值生理期、月經不順不穩定，甚至正值更年期，也會導致汗臭、體味的產生。

2. 臭味是悶出來的

別以為汗臭味是天生，但其實臭的不是汗水本身，很多時候是妳我悶出來的！王瑩軒醫師解釋，汗液成份大部分是水，少量含有蛋白質、鹽份和尿素等物質，汗液本身並不具有臭味，只因為大汗腺分布較多在腋下的位置，當此處潮濕、封閉空氣不流通，尤其穿著非純棉、不透氣衣物時，就很容易使細菌滋生繁殖，導致產生異味、狐臭。

3. 腋下止汗劑使用要小心

當腋下出現狐臭、汗臭多數人會依賴市售的止汗劑、體香劑來緩解氣味。但光澤診所吳宜芳醫師提醒，狐臭是因為細菌分解汗液而產生的難聞異味，若長期使用香水或止汗劑來擦抹腋下肌膚、掩蓋氣味，反而可能引起紅腫、刺痛、瘙癢等問題，甚至當使用到成分不安全的化學性產品實，更可能造成毛孔堵塞，導致出汗異常、毛囊炎，這時不只狐臭、汗臭沒有根治，還會混和出更難聞的氣味呢！

4. 增加排汗量除臭更有效

說起解決汗臭、狐臭，多數人第一個觀念就是保持身體乾燥，因此才會有止汗劑的發明，但其實，真正能解決汗臭的方法，是「增加排汗量」！專家建議，每日都要養成至少30分鐘運動習慣，適度的有氧運動，可加速新陳代謝、增加排汗，藉此代謝體內不好的物質、壞菌，當身體機能健康了，體臭自然不會找上門。

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