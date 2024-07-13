日本熱賣止汗商品15款推介　輕鬆擊退臭狐異味　保持夏日腋下清爽

噴霧式的止汗除臭噴霧，對部份腋下出汗味道較重的人來說可能會覺得不太夠力，或者在出國攜帶上會覺得較為不便，以下向大家介紹針對腋下出汗的止汗劑，在日本銷售排行榜中的人氣商品15選。



每一種都可以在網路商店或是一般藥妝店購買得到，有些或許單價較高，但在網路評價上效果也較佳。若是腋下異味較嚴重的朋友，試試看吧！

介紹15款日本藥妝店暢銷夏日止汗商品，部分商品香港都買得到，輕鬆保持夏日腋下清爽不黏膩！【內附價格已折合港幣計算】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

15款日本藥妝店熱賣止汗商品推介（Clinique官網；01製圖）

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1. Deonatulle Soft Stone W消臭石

這款由Deonatulle推出的止汗劑「消臭石」從一推出至現在真的是各大藥妝店都可以看到的推薦必買商品，網路評價也都很好，回購率也很高。小編也有購買了這款商品來使用，只能說效果真的很不錯，可以持續一整天沒有問題！

由於是膏狀的，大小也不會太大，外出攜帶很方便，要帶出國也不用擔心噴霧罐或液體容量的問題。普通無味款的好用，也有出綠色罐身的防暗沉款，真的很推薦大家買來試試！

商品資訊

品名：Deonatulle Soft Stone W（デオナチュレ ソフトストーン W）

容量：20g

參考價格：$68



2. Ban粉末止汗劑

LION的Ban系列，屬於液態的止汗劑，特色是在於它不會太過於濃厚的香味。除了有效的止汗效果外，各種不同的清淡香味也是它如此受歡迎的原因之一！

商品資訊

品名：Ban粉末止汗劑（Ban デオドラントパウダースプレー）

容量：135g

參考價格：$79



3. Biore散汗爽身淨味劑

Biore散汗爽身淨味劑真是夏日必備！清涼的噴霧瞬間舒緩肌膚，無比的清爽和舒適。它能有效控制汗臭，讓你整天保持自信。方便攜帶的設計更是贏得消費者芳心，無論何時何地，都能保持清新。強烈推薦！

商品資訊

品名：Biore散汗爽身淨味劑（ビオレZ 薬用デオドラントロールオン）

容量：40ml

參考價格：$49.9



4. Clinique Antiperspirant Deodorant Roll-On

Clinique的這款止汗露（滾珠式）在日本各止汗劑介紹中幾乎為必出現的商品，在止汗界也具有一定的名氣，不過在香港的Clinique官網似乎沒有看到這款商品，推薦大家到了日本可以到專櫃上購買來試試看，以75ml的容量來說，價格也不算非常昂貴。

商品資訊

品名：Clinique Antiperspirant Deodorant Roll-On（クリニーク アンティ パースパイラント デオドラントロールオン）

容量：75ml

參考價格：¥4,180（折合約$200）



5. Deonatulle 男用Soft Stone W

不止一般款上榜，連男用的特別版也在榜上佔了一個名額，Soft Stone消臭石真的十分受到大家的喜愛。與女用款成份差不多，除了止汗除臭效果佳外，不用等它乾，塗抹了就可以馬上穿上衣服出門是受男性歡迎的另一個原因。

商品資訊

品名：Deonatulle 男用Soft Stone W（デオナチュレ男ソフトストーン W）

容量：20g

參考價格：$78



6. Ag DEO 24止汗劑滾珠式

Ag的止汗劑商品有非常多款，這個滾珠式的小小一瓶高度才9cm是款非常適合隨身攜帶的款式。對於有去健身房習慣的朋友非常推薦。不過要注意的是，依小編個人經驗，在洗完澡後，要擦乾腋下之後再使用效果會較為持久有效喔！

商品資訊

品名：Ag DEO 24止汗劑滾珠式（エージーデオ 24 デオドラントロールオン）

容量：40ml

參考價格：¥1,300～（折合約$63）



7. 8x4男士止汗除臭滾珠

8x4 MEN就是主打各種男用清潔用品，而止汗劑也是其中一項人氣商品，除了止汗抑味的效果外，另一個特點是大尺寸的滾珠頭，也因此對於需要塗抹面積較大的男性來說可以爽快使用快速塗抹於腋下處，也是受男性愛用的特點之一！

商品資訊

品名：8x4男士止汗除臭滾珠

容量：60ml

參考價格：$39



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8. 8x4花王芳香止汗噴劑

除了男用的液狀滾珠型止汗劑外，花王的8x4品牌也有出男女皆可使用的止汗棒，屬於膏狀的止汗棒在塗抹上較為容易，效果也可以持續一整天。不過使用上需要注意有可能會浮出白色粉末，所以若是穿著深色衣服的話要小心沾染到衣服較為顯眼的問題。

商品資訊

品名：8x4花王芳香止汗噴劑（8x4 アロマスイッチロールオン パリスブーケの香り）

容量：15g

參考價格：¥988～（折合約$48）



9. Beakers滾珠式止汗劑

Beakers簡直是夏日救星！滾珠設計方便塗抹，輕盈快乾，不留痕跡。它有效抑制汗水，整天保持乾爽舒適，不再擔心汗漬問題。清新的香味持久怡人，是每日必備的防護神器，絕對值得信賴！

商品資訊

品名：Beakers滾珠式止汗劑（ビーカーズ 制汗剤 汗 抑える ロールオン）

容量：45ml

參考價格：¥1,430（折合約$69）



同場加映：嚴選8款天然止汗劑 Malin+Goetz、Salt & Stone無鋁鹽防體臭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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10. Ban 臭Block Roll-On滾輪式

速乾性是這款滾珠式止汗劑的特點，對於想要馬上進行抑制味道的話還算有效。但如果是想要長時間維持的話，效果就比較沒有那麼佳，對於汗味會比較重的人可能效果也比較沒那麼好。

商品資訊

品名：Ban 臭Block Roll-On滾輪式（Ban ニオイブロックロールオン）

容量：40ml

參考價格：¥497（折合約$24）



11. 小林製藥 wakigard腋下止汗香體啫喱

由小林製藥出品，屬於凝膠狀液態止汗劑，由於為無酒精產品適合敏感肌的朋友使用！但也因為是凝膠狀又未添加酒精的關係，就比較難乾，比較適合在不忙碌的沐浴後且有時間等待它乾燥的情形下使用。

商品資訊

品名：小林製藥 wakigard腋下止汗香體啫喱（ワキガード）

容量：50g

參考價格：¥783（折合約$38）



12. De Ou 藥用止汗劑 果凍狀

這款果凍狀止汗劑的有名處在於它可以用於腋下、頭頂或耳後等，而且對於日本人所特別在意的「老人臭」認為有一定的效果。雖然為果凍狀，但它具有速乾的效果，急著出門也不用擔心，體積也小，甚至也可以分裝到更小的罐子使用，也是受歡迎的原因。

商品資訊

品名：De Ou 藥用止汗劑 果凍狀（デ・オウ 薬用プロテクト デオジャム）

容量：50g

參考價格：¥891（折合約$43）



13. Mentholatum曼秀雷敦 Refrea止汗霜

由樂敦製藥品屬於曼秀雷敦系列商品的止汗劑大家可能比較少聽說，但由於它凝膠狀的質地容易貼附於肌膚形成一層保護膜，所以也具有長時間止汗的功效。不過也可能是效果太強，在大家的評價中也有出現天天使用會容易產生紅腫的現象，購買使用時要特別注意適不適合自己。

商品資訊

品名：Mentholatum曼秀雷敦 Refrea止汗霜

容量：48g

參考價格：¥973（折合約$47）



14. Ag DEO 24 身體拭汗濕紙巾

這款同樣是由Ag DEO 24的止汗系列商品是比較特別的款式，它是屬於紙巾款一張一張抽出使用。在外面馬上要應急使用也沒問題！而且紙巾式在擦拭上效果也很不錯，使用完有彷彿沐浴過後的清爽感，是大家也很推薦的商品。

商品資訊

品名：Ag DEO 24 身體拭汗濕紙巾（エージー デオ 24 クリアシャワーシート）

容量：30張

參考價格：$40



15. Rexena制汗爽身膏

最後就是一直銷售得很好的Rexena系列，膏狀的止汗劑塗抹方便，止汗效果也可以持續一整天，適合早上急忙要趕出門的上班族使用。

商品資訊

品名：Rexena制汗爽身膏（レセナ ドライシールド パウダースティック）

容量：20g

參考價格：¥794～（折合約$38）



不要再讓異味造成自己困擾了！現在的止汗產品可以說是非常多種，無論是液狀、膏狀、噴霧、紙巾等，款式非常的多。對於抑制的效果也都有一定的效果，對於比較容易產生異味的朋友來說，一定可以挑選到一款適合自己使用的產品的，趕快到藥妝店走一趟吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】