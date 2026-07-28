2026髮型趨勢｜高層次剪裁升級適合方圓臉　附4款顯瘦減齡造型

2026髮型趨勢明顯轉向「線條感」與「結構剪裁」，不再只是單純打薄或厚重堆疊，而是透過有方向性的剪裁設計，讓髮絲自然流動，同時修飾臉型比例。從韓國到日本髮型師都一致強調，今年的關鍵在於看起來輕鬆、其實剪裁精準，打造出不費力的鬆弛感。



比起過去強調髮量，今年更在意輪廓的落點，特別集中在顴骨與下顎周圍，讓視覺自然聚焦在五官，也讓臉型看起來更小、更立體。

2026髮型趨勢與必學髮型（IG@tokio_tashiro；01製圖）

2026髮型趨勢3大重點和4款必學髮型推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2026髮型趨勢重點

1. 高層次剪裁升級

今年的層次不再隨意，而是講究「指向性」，透過像羽毛狼剪與赫希碎層次這類設計，讓線條自然修飾臉部輪廓。這樣的剪裁能減少厚重感，同時增加流動感，特別適合圓臉與方臉族群。

2. 結構感短髮回歸

短髮不再只是清爽，而是強調頭型與輪廓。流蘇剪與精靈鮑伯（Bob頭）都是今年代表款。流蘇剪透過細微層次讓髮尾更輕盈，而精靈鮑伯則透過後頸短剪與頭頂蓬度，改善扁頭問題，讓整體比例更好看。

3. 束感瀏海正夯

今年瀏海不再厚重，而是以束狀線條為主，讓額頭若隱若現，整體更有空氣感與層次。

2026必學髮型

1. 浪漫系短髮

帶有少年感的浪漫系短髮，透過輕盈剪裁讓整體更有呼吸感。即使深髮色也不顯厚重，反而更有線條。特別適合高顴骨或臉型偏寬的人，能突顯五官並修飾比例！

2. 流蘇剪（Tassel Cut）

流蘇剪看似整齊俐落，其實在髮尾加入細緻層次，讓頭髮在擺動時呈現輕盈感，不會有厚重負擔。這種「外整齊、內層次」的設計，很適合想維持乾淨風格但又希望有變化的人。特別推薦給細軟髮族群，能增加髮型存在感，同時保有日系清新感。

3. 鎖骨髮

不管是鎖骨髮或是小狼尾頭型的鎖骨髮，今年關鍵在於蓬鬆與柔和捲度，透過自然弧度增加頭頂高度與髮量視覺，看起來更輕盈。這款長度非常修飾臉型，不論圓臉或方臉都能達到平衡效果，是最不挑人的安全選擇。特別適合30～50歲女性與細軟髮族群，能讓整體看起來更年輕、有氣質，是今年非常受歡迎的鬆弛系髮型。

4. 線條感長髮

長髮今年不再厚重，而是透過高層次剪裁讓整體更輕盈，即使是深髮色也能展現流動感。在臉頰兩側加入公主切或流蘇設計，可以自然修飾臉型，達到小臉效果。不需要過度造型也能好看，是適合想保留長度又想提升時髦感的人。

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