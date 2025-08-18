夏天髮型推薦｜3大熱門棕髮色公開！髮型師手袋必備這款清涼工具

夏天髮型推薦｜應對酷熱的夏天，除了清爽舒適的服飾，不少得時尚和俐落的髮型。近年趨向簡約服飾，搭以略為顯眼的髮型，展現出個人風格和特式。髮型造型師Cat與「01女生」攜手分享今個夏天的髮型趨勢，喜歡不同變化的你不容錯過！



3大夏日髮型推薦

每到夏天的時候，都喜歡將頭髮梳起，減少焗促悶熱，同時個人更顯精神。髮型造型師Cat便分享適合夏天的髮型。

夏日髮型推薦1. 空氣感層次短髮 (露耳款)：零負擔首選！

這個髮型超通爽！減少頭髮貼住頸部，令視覺上更輕盈，同時運用層次剪法，幫助頭髮蓬鬆不扁塌，更易打理。

做法：洗頭後，用風筒逆向髮根方向吹，以增加蓬鬆度。用少量質感輕盈的髮泥或鹽水噴霧，隨意抓鬆頭頂及表面髮絲，以營造線條感和凌亂美。關鍵是保持「乾爽啞緻」，不要用太黏膩的產品。更進階的，可將一小撮頂部頭髮，用極幼的橡筋紮迷你馬尾，更加可愛有型。



夏日髮型推薦1. 空氣感層次短髮 (IG@kyo1122)

夏日髮型推薦2. 高髻丸子頭 (光滑版/蓬鬆版)：經典不敗！

頭髮顯得乾淨，並完全解放頸部，看來清爽俐落，無論運動和行街都一流，還可以拉長臉形。

做法：先梳高馬尾 (位置在頭頂或耳朵斜上的延伸線)，以確保無碎髮掉下 (可用造型啫喱或水梳貼服)。將馬尾扭成一條辮，然後順時針繞圈成髻，再用粗身U形夾或電話線圈固定。重點要夠「高」和「緊」，這樣顯得精神。



另外一個做法，是用手梳紮高馬尾，以保留頭頂和後腦的蓬鬆感。然後輕輕拉鬆頭頂及後腦的髮絲，以製造頭部輪廓弧度。再將馬尾分幾束扭轉並隨意盤起，最後用U形夾固定，留少量髮尾散落更自然，噴少許定型噴霧來固定碎髮。



** 貼士：額前留少量胎毛或碎髮修飾臉型更自然。



夏日髮型推薦2. 高髻丸子頭 (IG@reinyourheart)

夏日髮型推薦3. 半公主頭夾：減齡又通風！

保留下半頭髮散熱，同時收起易黏頸的上半部頭髮，視覺上更顯清爽和年輕！比全夾起來更輕盈，適合中長髮至長髮。

做法：分出耳朵上方至頭頂三角區的頭髮（範圍愈大更隨性）。將頭髮束起並向後攏，再輕輕 扭轉一圈（不要扭太緊！）然後將扭轉的頭髮向上推，營造後腦勺的弧度，再用中號鯊魚夾（6-8cm）垂直或斜插入，以夾穩扭頭髮。最後拉鬆頭頂髮絲及後腦弧度，而散落的頭髮可用造型夾捲少許弧度。



** 貼士：夾前用尖尾梳隨意分界（Z字分或微斜分），這樣碎髮自然更時髦！下半部頭髮噴少許防毛躁油，可避免悶熱和黏頸。



夏日髮型推薦3. 半公主頭夾 (IG@liz.yeyo)

3大夏日髮色推薦

髮型以外，髮色亦予人不同風格和感覺。今個夏天，Cat認為趨向棕色調髮色，特別是以下3種色調。

夏日髮色推薦1. 霧感冷茶棕：偽素顏的顯白心機

由於屬於冷調灰棕底色，能夠完美中和亞洲膚色黃氣，視覺降溫攝氏5度！而且深色髮根（接近原生髮色）與髮尾過渡自然，長出「布丁頭」也不尷尬。 此外，霧面質感增添比普通啡色更顯髮質柔軟。

夏日髮色推薦1. 霧感冷茶棕 (IG@nmixx_official)

夏日髮色推薦2. 蜜糖橘棕：低調提氣色的活力秘訣

以深棕為基底，融入5%至10%透明感蜜橘色（非螢光橘！）室內顯得低調，戶外則透出暖調光暈。由於是暖調，故更顯氣色，特別適合熬夜後的蒼白臉色，看起來元氣滿滿。而且橘棕比例精準控制的話，免漂也能顯色，出現「布丁頭」時，交界亦較柔和。

夏日髮色推薦2. 蜜糖橘棕 (IG@jenaissante)

夏日髮色推薦3. 霧砂粉棕：夏日限定的溫柔爆發

霧砂質感自帶「磨皮濾鏡」，能夠降低色彩飽和度，比鮮粉紅更輕盈不燥熱。 而且壓住粉調豔光，會議室內近似乾燥玫瑰棕，優雅不張揚。此外粉棕色於室內顯得低調，在陽光下則透出薄紗般粉霧光暈，驚喜感滿分。

夏日髮色推薦3. 霧砂粉棕 (IG@jenaissante)

髮型造型師袋內必備物品

手袋裡必要有鯊魚夾！能夠在5秒內夾起所有頭髮，讓頸部瞬間通風。單手操作只需3步完成：抓、扭、夾！比橡筋更快更時尚！而且金屬彈簧不傷髮、拆下不留印，非常方便。濕髮也能使用鯊魚夾！隨時拯救狼狽造型，還可掩飾油頭，一夾變出3種風格（低髻/半頭/側夾），日日充滿新鮮感。