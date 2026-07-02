日本50歲主婦推爆紅3分鐘瘦身操　網友實測6動作跟做1個月減肥5kg

「以前熬夜吃宵夜都沒事，現在只是多喝一杯飲料，小腹就直接留在身上？」很多女生過了50歲後，最有感的不是體重，而是整個人變得「容易腫、容易累、線條鬆」。



最近日本就有一套3分鐘晨間伸展爆紅，主打不用爆汗、不用跳操，起床活動一下肩膀和髖關節，就能幫助身體更快進入燃脂模式，甚至有網友做一陣子後一個月內瘦了5KG，直呼：「褲子真的變鬆了。」

日本50歲主婦爆紅3分鐘瘦身操（01製圖；YouTube@ch-morimotofit-7320）

日本50歲主婦推爆紅3分鐘瘦身操，網友跟做一個月內瘦了5KG（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

50歲後更該「早上動一動」！代謝差距可能超有感

很多人以為減肥只能靠節食，但其實50歲後更重要的是「啟動身體」。這套日本瘦身操特別強調早晨伸展，透過肩胛骨、髖關節與大腿內側的大範圍活動，幫助身體從睡眠模式切換到燃脂模式。尤其早上身體還比較僵硬，簡單伸展能讓血液循環變好，也有助改善久坐導致的水腫與下半身肥胖問題。重點是全程只有3分鐘，對忙碌族或不愛運動的人真的超友善。

第一招先救駝背與厚背！肩胛骨打開超舒服

第一個動作是旋轉肩膀與肩胛骨，透過手肘畫大圈來活動上半身。很多女生到了40、50歲後容易圓肩、駝背，看起來整個人不只顯老，背也會變厚。這個動作會特別提醒骨盆位置要穩定，尾骨朝下、不翹屁股，同時讓肩胛骨大幅活動。做完會有種背部被打開的感覺，不只舒緩僵硬，視覺上也更有體態拉長效果，難怪不少日本網友都說做完肩頸超輕鬆。

大腿內側、屁股一起練！下半身線條感更明顯

接著會進入類似深蹲的動作，膝蓋與腳尖朝同方向，屁股慢慢往下坐，同時用手把膝蓋往外推開。這組動作會明顯感受到大腿內側出力，對於容易腿粗、屁股鬆垮的人特別有感。再搭配髖關節旋轉，可以幫助活動平常很少使用到的部位。很多女生其實不是胖，而是髖部卡住、循環不好，久了下半身線條就容易變腫變厚。這種溫和型動作反而更容易長期維持。

最後拉伸超重要！早上做完整天都比較輕盈

最後一段會加入腿後側與肩胛骨伸展，透過前後弓箭步搭配呼吸，把整個身體徹底延展開來。尤其很多人早上起床腰痠背痛，其實跟核心沒出力、骨盆歪斜也有關。影片中也特別提醒要記得收小腹、不要憋氣，才能避免腰部壓力。別小看這短短3分鐘，很多人持續做之後，不只比較不容易水腫，連精神狀態都變好。對50歲後想慢慢養成易瘦體質的人來說，真的很值得試看看。

同場加映：日本爆紅「節奏深蹲」減肥法 50歲主婦瘦10kg 每日1次穩定燃脂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

韓女「不運動瘦10kg」減肥法爆紅！飯前做1件事瘦超快，網實測：真的瘦一圈

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】