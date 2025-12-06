日本爆紅「甩甩操」輕鬆減肥10kg　每日10分鐘動作簡單快速消脂

最近日本健身YouTube頻道「Muscle Watching」分享了一組超夯的甩甩健身操，號稱專為40、50歲女性減肥瘦身設計，許多人實測竟55kg瘦到45kg，還改善了疲勞感！這組動作簡單、無需器材，就能快速燃燒熱量、喚醒全身代謝。



專家指出，中年女性常因基礎代謝下降導致肥胖，透過這種「動作帶呼吸」的運動，能有效活化核心與循環。

日本爆紅健身操，從55→45kg超輕鬆（YouTube@Muscle Watching）

1. 左右甩瘦站立轉體

這個動作類似「扭腰」，站立雙腳與肩同寬，雙手自然擺動，左右大幅度轉體。建議每次做30秒，休息10秒，重複3組。轉腰時注意不要聳肩，保持呼吸順暢。它能刺激腹斜肌與腰部線條，有助代謝加快，還能甩掉大餐後的沉重感。台灣運動醫學專家也提醒，這種輕量有氧轉體，對40+女性的腰背放鬆特別有幫助。

2. 左右後勾抬腳

站直後，左右腳輪流往後彎曲，像是輕踢屁股，雙手可自然擺動或放腰間。建議一次做20次（左右各10下），共2~3組。這動作能收緊大腿後側與臀部肌群，促進下半身血液循環，對於長時間久坐、下肢水腫的女性特別有效。台灣物理治療師指出，這種「後勾抬腳」能活化大腿後側肌肉群，對改善久坐僵硬超有感。

3. 抬腿提膝

站立後，輪流將左右膝抬高，雙手往下拍打碰膝。建議每次持續30秒，休息10秒，重複3組。要領是保持核心收緊、上身不後仰。這動作能提升心肺功能、鍛鍊腹肌與腿部力量，同時刺激腸胃蠕動，有助改善便秘。有許多健身教練也分享，這是中年族群簡單卻高效的「燃脂提速動作」，每天做幾分鐘就能明顯提振精神。

4. 雙手合掌站立轉體

最後一招是站立後雙手合掌舉於胸前，核心收緊，然後左右轉體。建議一組20次（左右各10下），做2組。這動作能強化腹部核心、改善肩頸僵硬，還能穩定平衡感。對於40、50歲常見的「小腹突出」很有幫助。在轉體時，也要記得保持下半身穩定，避免過度用力扭腰，以免拉傷。

