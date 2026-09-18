日本4分鐘減肥操爆紅　免器材在家極速燒脂　網民實測1個月瘦3kg

居家運動「深蹲」、「超慢跑」做到有點膩了嗎？最近日本Threads上瘋傳一套「4分鐘減肥操」，討論度爆表！不少網友實測後都直呼超有感，甚至說「燃脂效率比走一萬步還高」。有人早晚各做一次，一個月瘦了3公斤；也有人長期跟著跳，累積減重將近20公斤，讓不少網友躍躍欲試！



為什麼只有4分鐘，卻這麼燃脂？

這套運動的關鍵在於短時間、連續切換動作，搭配音樂節奏，每10～20秒就換一次動作，讓心跳快速拉高，類似「低衝擊版間歇訓練（HIIT）」。好處是：

1. 運動時間短，不容易放棄

2. 全身動作多，燃脂效率高

3. 跳躍幅度不大，對膝蓋相對友善

4. 不用器材，在家就能完成



日本爆紅「4分鐘減肥操」怎麼做？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本爆紅4分鐘減肥操步驟公開（YouTube@ino23518；01製圖）

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第一段（約1分鐘）｜暖身＋核心啟動

1. 雙手彎曲平舉在胸前、雙腳併攏原地小跳（不用跳高），上半身左右扭腰，約10～15秒

2. 雙腳打開、扭動骨盆，雙手彎曲平舉在胸前，掌心朝下交替下壓，約15秒

以上兩個動作循環3次



第二段（約1分鐘）｜胸背＋下半身協調

1. 雙手舉高過頭，掌心在頭頂正上方交疊，雙腳與肩同寬，隨節奏挺胸、手掌微微往前下壓再回正，約10秒

2. 雙手收在腰側，雙腳打開左右輪流踮腳尖，踮起腳尖的同側手同步高舉再收回，約10秒

以上兩個動作循環3次



中場緩和（約20秒）

雙手叉腰，跟著音樂左右扭臀，讓心跳稍微下降，調整呼吸。

第三段（約1分鐘）｜全身燃脂加速

1. 雙腳併攏，雙手抬起與肩同高、手肘彎曲，隨節奏雙手往前推、雙腳微蹲；手拉回時膝蓋伸直，約10秒

2. 雙手自然放在身體兩側，雙腳輪流高抬膝，約10秒

以上兩個動作循環3次



一天怎麼做最有效？

•完成後休息40秒，這樣就是一組。

•一天2組（每組約4分鐘）

•組間休息40秒

•可連續做，也可早晚各一組



不少網友分享，只要連續一週，就能明顯感覺身體變輕、線條變緊！

4分鐘減肥操注意事項

1. 穿穩定運動鞋或在止滑墊上進行

2. 動作以「不痛、不勉強」為原則

3. 有心血管或關節問題者，先評估自身狀況

4. 搭配每天喝足夠的水與規律飲食，效果更穩定



如果你也是「沒時間運動、但又想瘦」，這套4分鐘運動真的很值得列入清單。時間短、節奏快、完成感高，對於養成運動習慣特別友善，不妨跟著試試看吧！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】