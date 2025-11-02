爆紅「水油水」保養法3步驟　擊破皮膚卡粉暗沉　附8種精華水推薦

剛入秋、早晚溫差大的氣候讓肌膚問題反覆出現，乾紋、瑕疵、暗沉等膚況全上臉，保養品要換季，但你的保養步驟跟著換季了嗎？



除了需要油養外，搭配小紅書瘋迷黃金步驟「水油水」讓你一次擊破上妝卡粉、保養品難吸收窘境！讓膚況更穩定、更水嫩透亮！

小紅書爆紅「水油水」保養法教學＋8種精華水推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

「水油水」3步驟保養教學（01製圖）

+ 11

跟練「水油水」，澎亮彈一次搞定！

1. 「水」先讓肌膚喝飽水

洗完臉後，倒出約10元硬幣大小的精華水，輕拍全臉，讓肌膚每一寸都在「水潤狀態」下，為後續保養打好基底。

2. 「油」鎖水養出Q彈光澤

選擇適合自己膚質的保養油，倒約5元硬幣大小於掌心搓熱，從下往上按摩拉提臉部輪廓、額頭與雙頰；再取1元硬幣大小，用掌心輕壓全臉，幫助吸收、提升彈潤度。

3. 「水」再濕敷封存水光感

用精華水浸濕化妝棉，全臉濕敷約5分鐘，脖子也別忘了一起保養！取下後不用洗臉，直接用濕敷的化妝棉輕輕擦拭，再用手掌拍一拍，讓水分與養分完全滲透，立刻擁有水亮Q彈的好膚況！

精華水推薦（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 27

1. Lancôme 蘭蔻

Lancôme 蘭蔻 GÉNIFIQUE 煥活修護精華水 (濾鏡水)，150ml，$555



承襲小黑瓶PRO核心修護科技，將高濃度「β-葡聚醣-CMTM」與「普拉斯鏈™」導入水感質地，打造「精華級修護 × 化妝水清爽」的全新保養體驗。作為保養第一步，小黑水能為肌膚注入清新潤澤，幫助提升後續保養吸收效率，並在日常環境壓力下維持肌膚穩定狀態。輕盈親膚、0%酒精配方，適合多種膚質使用。

2. L'Occitane 歐舒丹

L'Occitane 歐舒丹 蠟菊煥活健膚精華水，50ml，$290；150ml，$650



全新升級的「蠟菊煥活健膚精華水」，蘊含 99% 天然成分，質地絲滑卻輕盈清爽，內含明星成分蠟菊精華油，協助維持肌膚穩定與光澤，並添加蠟菊超導舒緩精萃、花蜜極酵液與菊苣根萃取，帶來柔潤舒適的保養體驗。獨家三相配方科技（兩層精華油、一層精華水）幫助肌膚維持理想的水油平衡，使膚觸更柔滑細緻，為後續保養做好準備。

3. Innisfree

Innisfree 綠茶神經醯胺保濕牛奶水160ml套裝，$160



innisfree 專研「美肌綠茶」成分超過 40 年，再度突破保濕新境界！全新「綠茶神經醯胺保濕牛奶水」以「超導綠茶保濕科技™」為核心，將美肌綠茶水與綠茶籽油以膠囊科技包覆，幫助養護並提升肌膚含水度。添加綠茶神經醯胺與 9 種玻尿酸，層層補水並維持水潤彈嫩，協同強化肌膚屏障。質地如牛奶般輕盈滑順，吸收迅速不黏膩，帶來柔潤舒適的保養體驗！

現在更推出「綠茶神經醯胺保濕牛奶水160ml套裝」，內含：綠茶神經醯胺保濕牛奶水160ml+綠茶籽透明質酸水光面霜31ml+綠茶保濕氨基酸潔面膏30g。

4. DECORTÉ 黛珂

DECORTÉ 黛珂 Youth Power Advanced Essence Lotion 高機能逆齡修護精華水，150ml，$1050



黛珂透過特有發酵技術，融合超過470種成分，高濃度添加自然的黑麴發酵液（KUROKOJI®），並結合黛珂多年專注於肌膚老化研究所研發的複合成分「青春能量複合精華」，以及能將珍稀有效成分深入傳導至肌底的水溶性美肌晶球，全新進化為一瓶高機能的水精華。

每一種成分精準調和、相輔相成，展現極致的加乘效能，幫助調理毛孔、乾燥小細紋、乾燥引起的暗沉，為肌膚帶來透明感與彈力，展現明亮光采。

5. REVITAL 莉薇特麗

REVITAL 莉薇特麗 多胺無痕保濕露



「Re-vital關鍵拉提多肽」搭配「電波雙向導入技術」，由點到面將頂級抗老植萃成分直導關鍵抗老層，AI智能聚焦修護肌膚，讓肌膚澎彈緊緻立現！

6. IPSA

IPSA 美膚機能液



憑藉超強灌水、平衡控油、穩定膚況等功效被譽為「濕敷神水」 。超級玻尿酸讓肌膚補滿水 、牡丹根萃取平衡肌膚油脂分泌，維他命E+C穩定膚況，超高機能超養膚關鍵，濕敷3分鐘有感保濕，一瓶養出發光水嫩肌！

7. ELIXIR 怡麗絲爾

ELIXIR 怡麗絲爾 膠原彈潤精華水，170mL，$245



獲得超過31項日本美妝大賞認證，採用頂尖膠原科技與獨家高濃度3大膠原蛋白精華，為肌膚補充年輕膠原精華，一拍上臉澎彈有感！

8. SHISEIDO 資生堂國際櫃

SHISEIDO 資生堂國際櫃 活膚透亮精華水，145ml，$780



資生堂國際櫃的「活膚透亮精華水 」一推出就擄獲眾多保養控的心！注入活酵克菲爾萃取物、資生堂最知名的亮白淨膚成分4MSK，以及日本四國香柚精萃，濕敷3~5分鐘，立刻讓疲憊粗糙的肌膚，還原至最年輕柔嫩的膚觸，維持肌膚健康、強韌、穩定，並散發健康、乾淨、明亮的光澤。柯佳嬿最愛的就是這款！

同場加映：aespa Karina 5大護膚妙招公開 床上舖一物有助維持好肌膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

延伸閱讀：

2024濕敷化妝水推薦！5個濕敷NG行為要避雷，教你怎麼正確挑化妝水

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】