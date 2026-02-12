愛情怎麼翻譯｜高允貞10款高級髮型範本　低馬尾瘦臉、魚骨辮精緻

Netflix話題韓劇《愛情怎麼翻譯？》開播後討論度持續升溫，不只浪漫愛情戲碼引發現代男女共鳴，劇中卡司更是顏值與實力兼具！由金宣虎搭檔在《Sweet Home》、《Moving 異能》等熱播作中大放異彩的新生代女神高允貞，自開播以來便創下高收視。



然而，眾多劇迷最關注的，還包括擁有仙女臉蛋的高允貞造型行頭！今年即將滿30歲的她，不只妝容品味值得學習，招牌「綁髮造型」更是許多人的髮型範本。到底馬尾、辮子、包頭要如何綁得高級又有型？就讓韓劇女神親自示範。

1. 側分魚骨辮

辮子髮型向來給人稚氣、活潑的印象，若想嘗試辮子造型卻不想讓整體風格太過裝可愛，不妨試試側分魚骨辮。側分線條能有效拉長臉型比例，魚骨辮結構感鮮明，將甜美與成熟融合得恰到好處，無論日常或正式場合都不出錯。

2. 俏麗丸子頭

丸子頭是許多年輕女性日常造型的首選，想為基礎髮型增添變化，可以將綁髮重心稍微往上提，瞬間為整體注入青春感。記得在紮髮過程中保留些許碎髮與空氣感，能讓造型更加自然，也不顯得過於幼稚。

3. 微捲低髮髻

低髮髻既能應對日常，也能成為正式場合穿搭的最佳配角。除了基礎收整的低髮髻綁法外，也可以學高允貞先替髮絲夾出一點捲度，並保留瀏海與臉側的鬚鬚，自然捲度與綁髮造型相互呼應，巧妙柔化臉部線條，讓整體風格更顯成熟優雅。

4. 個性流蘇辮

基礎的綁髮造型也讓你看膩了嗎？這款極具個性的流蘇辮，以不對稱線條為特色，粗細隨性分布的編法讓髮型風格俏皮中帶點叛逆感。不只適合搭配齊瀏海或法式瀏海，也能為日常造型態度加分。

5. 蝴蝶結辮

這款由高允真詮釋的蝴蝶結辮造型，一曝光便掀起討論！在隨興放髮中點綴幾束小辮子，再於辮尾加入蝴蝶結作為亮點，整體風格甜而不膩。只要掌握好髮束與蝴蝶結的比例，就能讓少女感拿捏得恰到好處。

6. 稚氣雙股辮

看到這款造型肯定讓多數女性卻步。雙股辮不只帶有復古風尚且稚氣有個性，透過髮色、捲度與髮飾配件的混搭，更能創造出截然不同的風格韻味。像是高允真就刻意將辮子位置拉低，收緊綁髮密度，讓整體髮型更加俐落、層次分明，也能平衡髮型的稚氣感。

7. 知性低馬尾

低馬尾以乾淨線條呈現專業感，搭配自然蓬度，更能有效柔化輪廓，達到顯小臉的視覺效果。高允真示範的低馬尾造型，便刻意模糊頭髮分線、保留臉側的鬚鬚以及綁髮的鬆弛感，讓髮型更加自然不拘謹，是職場女性最實用的日常選項。

8. 公主毽子頭 ​

毽子頭髮型紅了好幾季，今年仍舊是你造型上最得力的幫手！這款以公主半頭加上毽子包頭的髮型，保留了臉側修飾度，更為髮型增添層次感，甜美中帶點俐落。這款髮型很推薦搭配八字瀏海或鬚鬚瀏海，會讓整體風尚更亮眼。

9. 慵懶包頭

刻意鬆綁的包頭，讓線條自然垂落，看似隨性卻很法式女伶的優雅風韻。這款綁髮造型藉由髮飾、髮夾等單品變化，還能展現出多層次的風格張力。不論是應對日常外出，還是運動、正式場合都很合適。

10. 復古高馬尾

馬尾造型是許多女性最熟悉的髮型，除了基礎綁法之外，透過瀏海與馬尾高度的變化還能創造截然不同的風格印象。提高馬尾、拉出俐落比例，加入厚實瀏海與復古弧度，不只能讓馬尾更有型、顯氣場，還能營造出個性不隨便的態度。

綁髮造型常見問答

Q1：綁髮造型前需要先燙或特別整理嗎？自然髮也能完成嗎？ A1：不需要先燙髮也能完成文中多數綁髮造型。關鍵在於「基礎整理」：建議先用電棒在髮中至髮尾夾出微彎弧度，增加摩擦力與層次感，再進行綁髮會更立體、不易塌。香港氣候濕熱，可在造型前少量使用霧狀定型噴霧或質地輕盈的造型乳，避免厚重產品造成扁塌或油膩。 Q2：臉型偏圓或顴骨明顯，哪些綁髮最修飾？ A2：圓臉或顴骨較明顯者，建議選擇「側分魚骨辮」、「知性低馬尾」或「微捲低髮髻」。重點在於保留臉側鬚鬚與瀏海空隙，並刻意模糊分線，能有效拉長臉型比例、弱化臉部稜角。避免過於緊貼頭皮的高馬尾或全收丸子頭，否則容易放大臉部輪廓。 Q3：上班族日常最不容易出錯的綁髮是哪一款？ A3：「知性低馬尾」與「微捲低髮髻」最適合上班族日常。這兩款造型線條乾淨、專業感強，同時透過自然蓬度與鬆弛感保留女性柔和氣質。實務上可用橡皮筋先固定，再用髮束纏繞遮住綁痕，整體質感會更接近韓劇女主角的精緻度。 Q4：想綁辮子但怕太幼稚，有什麼關鍵技巧？ A4：避免幼稚感的關鍵在於「比例與位置」。建議選擇側分、不對稱或低位置的辮子設計，如側分魚骨辮、流蘇辮或低位雙股辮，並搭配成熟妝容與簡約穿搭。辮子不必編得過緊，刻意拉鬆結構、製造不規則感，能讓整體風格更時髦、不裝可愛。 Q5：夏天炎熱，哪些綁髮最清爽又不顯老？ A5：在悶熱氣候下，推薦「俏麗丸子頭」、「公主毽子頭」與「慵懶包頭」。這類造型能有效露出頸部降溫，同時保留臉側修飾線條，不會顯得老氣。建議避免過度拉高或綁太緊，搭配碎髮與輕薄瀏海，既清爽又維持韓系的自然感與年輕度。

