瘦身｜腹肌翹臀怎麼練？教4類動作＋3個鍛煉重點　養成曲線感身材

隨著炎熱季節到來，「瘦身」、「體態管理」再度成為熱門關鍵字，從健身、飲食到身形曲線，各種討論在社群平台持續升溫。尤其在 Threads 上，關於「理想身材」的話題幾乎天天洗版，不同審美標準也不斷被放大檢視。有人追求纖細線條，也有人偏好曲線感十足的健康體態，審美觀點越來越多元。



Threads 發問：「女生身材屁股、腹肌哪種好？」

近日就有一名網友在 Threads 發文拋出討論：「你們覺得女生有屁股比較好，還是有腹肌比較好？」簡單一句提問，卻意外引爆留言區熱議，不少人分享自己的偏好與看法，也再次掀起關於身材審美與自我認同的討論焦點。

從留言區可以看出，網友觀點呈現明顯分歧，有人直言「屁股靠練、腹肌靠瘦」，認為兩者各有難度，也有人笑稱「臉、胸、腰、臀、腿全都要」，展現對理想體態的多重期待；同時也有不少聲音力挺「健身女孩」，認為整體線條與健康感才是關鍵。另一派網友則強調審美本就主觀，「女生自己喜歡最重要」，不需過度在意他人眼光；不過也有人偏好腹肌，認為能展現全身比例與緊實感，相較之下，對於臀部曲線則有不同看法，甚至直言一旦體脂上升可能影響整體視覺。多元意見交錯，也再次凸顯現代對女性身材審美已不再單一，討論背後更反映出自我認同與身體自主意識的變化。

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體態養成指南：腹肌vs臀部怎麼練（01製圖；IG@igotyuandme）

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1. 腹肌鍛鍊：打造清晰線條的核心關鍵

腹肌不只是「練」，更關鍵是降低體脂＋強化核心。很多人狂做仰臥起坐卻看不到腹肌，原因就在於脂肪覆蓋。

①必做腹肌動作

平板支撐（Plank）：穩定核心、適合每天做

登山者（Mountain Climber）：燃脂＋核心同步訓練

俄羅斯轉體：雕塑側腹線條

捲腹（Crunch）：針對上腹肌



②腹肌養成重點

· 飲食控制比運動更重要（降低體脂）

· 有氧＋重量訓練搭配效果最好

· 一週訓練 3～5 次，避免只練局部



2. 臀部鍛鍊：打造曲線感的關鍵部位

臀部是全身最大肌群之一，練得好不只讓身形更好看，還能改善姿勢、提升代謝。

①必做臀部訓練

深蹲（Squat）：基礎但最有效

臀推（Hip Thrust）：練出翹臀關鍵

弓箭步（Lunge）：雕塑腿＋臀比例

後踢腿（Kickback）：強化臀部線條



②臀部養成重點

· 重量訓練是關鍵（不要只做徒手）

· 注重「肌肉發力感」，不是做次數

· 蛋白質攝取要足夠，幫助肌肉成長



不論是偏好腹肌的線條感，還是喜歡臀部帶來的曲線美，身材從來都沒有單一標準答案。真正重要的不是迎合誰的審美，而是找到讓自己舒服、也更有自信的體態狀態。當運動成為習慣、飲食與生活逐漸平衡，改變的不只是外型，更是整體氣質與狀態。與其糾結「該選哪一種身材」，不如把選擇權交回自己手上，練出你最喜歡的樣子。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】