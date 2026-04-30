日韓爆紅「仙女蹲」瘦身法　1個月輕鬆瘦3kg減小腿圍5cm矯正O型腿

近年來，日韓掀起一股「仙女蹲」熱潮，這個簡單的動作不僅能矯正O型腿，還有助於瘦腿和改善骨盆歪斜。



許多網紅和健身教練紛紛在社群平台分享自己的練習成果，引發廣大關注，究竟仙女蹲有什麼厲害之處，快來一起認識一下吧。

日韓女生瘋傳瘦身秘訣「仙女蹲」，1個月瘦3公斤、腿圍減5cm還能矯正O型腿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日韓女生瘋傳的「仙女蹲」瘦身秘訣（秀秀瘦了@小紅書；01製圖）

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仙女蹲是什麼？日韓女性瘋傳的瘦身秘訣

「仙女蹲」是一種結合瑜伽和伸展的動作，主要針對下半身肌肉群，特別是大腿內側和臀部。這個動作在日韓社群平台上迅速走紅，許多女性表示透過持續練習，不僅腿型變得更筆直，連體態也有所改善。

矯正O型腿的關鍵：仙女蹲的健身原理

O型腿常因骨盆歪斜或肌肉不平衡所致。仙女蹲透過特定的姿勢，強化大腿內側肌群，並促進骨盆對齊，有助於矯正腿型，日本體態專家Yuuka Sagawa也建議，可搭配其他伸展動作，如橋式開腿和盤腿壓腿，瘦身和改善體態效果會更佳。

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仙女蹲瘦身效果驚人：網友親身實踐分享

許多網友也在Youtube、Instagram等社群平台上分享自己透過仙女蹲瘦腿的經驗。有些人表示，持續練習一個月後，大腿圍度減少了5公分，整體腿型也更為修長，甚至搭配健康飲食，1個月就瘦了3公斤。

如何正確練習仙女蹲？步驟與注意事項

正確的練習方法是關鍵。建議每天進行2-3組，每組20次，首先，盤腿坐著，一隻腳在前，一隻腳在後，依靠前腿發力，將身體拖舉起來，再慢慢往下放，並搭配適當的伸展動作。注意一定要在瑜珈墊上訓練，才能避免膝蓋受傷，做這個動作全程也要保持背部挺直。

仙女蹲的潛在風險與建議

雖然仙女蹲對許多人有效，但並非適合所有人。若有膝蓋或腰部問題，應先諮詢專業醫療人員。過度練習或姿勢不當可能導致肌肉拉傷或關節疼痛，因此務必注意自身狀況，量力而為。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】