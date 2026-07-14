蜜桃臀｜薔薔教4個動作練出翹臀　改善久坐後下垂「方形臀」問題

不少人都以為「天生屁股大＝不容易垮」，但「翹臀女神」薔薔就坦言，其實就算天生臀型圓潤，如果長期久坐、不運動，加上年紀增長，還是會面臨下垂、外擴，甚至變成「方形臀」的問題！



因此她平時非常重視練臀，特別是上臀的訓練，因為只要上臀飽滿，整體臀型就會自然往上提，看起來更立體、有線條感。她也分享，很多人羨慕的「臀部微笑線」其實多少有先天條件，但後天訓練絕對能加分～以下整理她在節目與空檔親自示範的4個練臀動作，想告別扁塌臀、養成蜜桃翹臀可以跟著做！

薔薔示範4練臀動作打造蜜桃臀（01製圖；IG@chialing_maze）

「翹臀女神」薔薔示範4個練臀動作打造蜜桃臀，解決長期久坐、不運動變成「方形臀」的問題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

薔式練臀1：弓箭步＋抬腿（強化臀腿穩定）

先完成基本熱身後，進入弓箭步動作。前腳穩定踩地、後腳膝蓋向下接近地面，接著再將後腿往前抬起至膝蓋約90度。

這個動作能同時訓練臀部與大腿前後側，並加強平衡與核心穩定。

•每側12～15下

•左右各3組



薔式練臀2：後抬腿（集中刺激臀大肌）

採站姿，雙手可扶椅背、牆面或桌邊保持平衡。將單腳向後抬起，過程中專注感受臀部出力，而不是用腰代償。

這個動作簡單但很有感，特別適合日常隨時做，幫助喚醒臀部肌群。

•每側10～15下

•左右各3組



薔式練臀3：單腳橋式（提升上臀線條）

平躺於地面，一腳踩地、另一腳往上抬起，利用支撐腳將臀部往上推。過程中記得收緊核心，避免腰部過度用力。

另外也可以背部微靠牆增加穩定度，一腳踩地、另一腳平行抬起，並用支撐腳將臀部往上推。這個動作對上臀與核心都有幫助，是雕塑臀型的重要關鍵。

•每側10～12下

•左右各3組



薔式練臀4：後交叉弓步＋側抬腿（雕塑臀外側＋微笑線）

這個動作結合「後交叉弓步」與「側抬腿」，能同時刺激臀大肌與臀中肌，有助於改善臀部外擴、打造更集中又上提的臀型。

1. 先站直，雙腳與肩同寬，雙手可扶牆或椅背維持平衡，身體微微前傾、臀部往後推。

2. 右腳往左後方斜跨（呈交叉狀），進入後交叉弓步，前腳穩定踩地、後腳膝蓋往地面下沉、但不落地。

3. 回到站姿時，將後腳順勢抬起，膝蓋彎曲約90度，接著用臀部出力，把抬起的那隻腿往身體側邊打開、抬高（像小狗抬腿的動作），停留1～2秒感受臀外側收縮。

4. 再回到起始位置，重複動作。

過程中記得核心收緊、身體不要晃動，避免用腰代償，專注讓臀部發力。

•每側10下

•左右各3組



想要練出好看的臀型，不只是追求「大」，而是要有上提感與立體度。像薔薔一樣把重點放在上臀與外側訓練，再搭配規律運動與避免久坐，才能真正養出緊實又有線條的蜜桃臀！

同場加映：一個動作擁有翹臀 「格格蹲」精練臀肌還能瘦腿 2月輕鬆瘦10kg（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

延伸閱讀：

隋棠9個月練出封神「蜜桃臀」！這招不只練翹臀，還能有效緩解下背痛

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】