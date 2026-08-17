宋智孝4大瘦身秘訣公開　靠間歇性斷食減7kg　有氧運動練出好身材

韓國人氣女星宋智孝憑藉自然率真的個性與多部綜藝、戲劇作品，在亞洲擁有超高人氣。



近年她更跨足時尚產業，創立個人內衣品牌 NINA.SSONG，日前品牌公開全新一季形象照，身為CEO的她親自擔任模特兒，換上多套不同色系的內衣，大方展現勻稱好身材，火辣美照曝光後立刻掀起討論，讓網友紛紛留言：

「太美了！」

「完全看不出40多歲！」



其實宋智孝最近也在個人YouTube頻道中，被工作人員發現「又變瘦了！」面對稱讚，她也大方承認：「我現在確實瘦了一些。」不少粉絲也發現，瘦身後的她不僅身形、臉部線條更加緊緻，整個人的氣色與精神狀態也明顯提升，看起來比以前更加逆齡。以下就整理出她多年來維持身材的幾個關鍵習慣。

宋智孝4大瘦身秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

宋智孝4大減肥法公開（IG@my_songjihyo；01製圖）

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1. 靠間歇性斷食成功甩肉7公斤

宋智孝過去曾為了演出電影《詭妹》而瘦身，當時透過運動、間歇性斷食搭配飲食控制，成功瘦下約7公斤！

她分享，隨著年紀增長，減肥確實變得越來越困難，因此除了規律運動，更重要的是控制飲食。她平時會盡量避免晚上6點後進食，讓身體保留較長時間的空腹期。不過她也坦言，真正困難的是每天都要克制食慾，維持良好的飲食習慣。

「間歇性斷食」是將空腹時間適度拉長，讓身體先消耗肝醣，之後更容易轉而使用脂肪作為能量來源。同時，由於進食時間縮短，多數人也會自然減少攝取量，進而降低整體熱量，也就是透過減少用餐時段，讓身體有機會切換能量來源。近年研究也指出，間歇性斷食的重點並不在於「挨餓」，而是藉由固定進食時段，幫助控制總熱量攝取。不過，仍建議依個人體質與生活作息調整，避免過度節食。

2. 每餐吃得均衡，比少吃更重要

除了控制進食時間，宋智孝也相當重視飲食均衡！她曾在個人YouTube頻道分享，自己很喜歡吃夏威夷蓋飯（Poke Bowl），因為一份餐點就能同時攝取蛋白質、健康脂肪、碳水化合物以及大量蔬菜，營養比例相當完整，因此她形容這是「對身體很好的完美餐點」。

減脂期她也偏好清爽版韓式拌飯等料理，透過均衡搭配蛋白質、蔬菜與適量澱粉，不僅更有飽足感，也較容易長期維持健康體態。

3. 定期按摩改善浮腫與肩頸僵硬

除了飲食之外，宋智孝也十分重視日常保養。她表示自己很容易肩頸僵硬，因此會固定安排按摩放鬆肌肉。她認為，按摩除了能舒緩緊繃不適之外，對改善臉部浮腫、促進循環，以及淡化頸部細紋也有所幫助，是她維持好狀態的重要習慣之一！

4. 把有氧運動融入生活

在運動方面，宋智孝習慣把有氧活動自然融入日常。她曾分享，平時搭乘大眾運輸工具、增加步行時間，或是一邊聽音樂、一邊騎自行車，都是自己最喜歡的運動方式，透過每天累積活動量，不但更容易長期維持，也能提升心肺功能與身體代謝！

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