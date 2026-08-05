減肥｜韓國爆紅「坐姿減肥運動」！簡單4個動作坐著就能輕鬆瘦5kg

在忙碌的生活節奏下，「沒時間運動」、「空間不夠」幾乎成了許多人遲遲無法開始認真減脂的理由！但其實只要善用零碎時間，就算坐著或在小空間裡，也能讓身體動起來。



最近一位韓國健身教練就分享了一套社群話題超高的「坐姿燃脂運動」，不需大空間、邊看電視也能做，透過4個簡單動作啟動多個肌群，據說有網友持續執行後成功瘦下約5公斤，一起來看怎麼做吧！

坐著也能燃脂！「坐姿減肥運動」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國教練分享坐姿燃脂運動4步驟（01製圖）

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這套動作以跪坐姿勢為基礎，透過反覆的起身、伸展與擺動，讓核心、臀腿與上半身同時參與；動作雖然看似溫和，但只要持續進行，仍能感受到心跳加快、身體發熱，達到活動量累積的效果，特別適合平常久坐、運動時間零碎的人作為入門練習。

動作一：手臂＋大腿同步啟動

1. 採跪姿，臀部先坐在腳跟上，雙手交握往上舉。

2. 雙手往下搥，同時將臀部抬離腳跟。

3. 當雙手往上舉時，臀部回坐。



這個動作可同時帶動手臂與大腿肌群，幫助提升下半身與上半身的活動量。建議將瑜伽墊捲厚或墊個枕頭保護膝蓋。

動作二：開背伸展，改善久坐緊繃

1. 維持跪姿。

2. 雙手環抱手肘後上、往後舉，配合動作將胸口打開、腰部微微前推，感受背部與肩頸的伸展。

3. 雙手往下時，腰部回到原位。



這個動作有助於放鬆長時間久坐造成的肩膀緊繃感，同時也能帶動手臂肌群。

動作三：核心＋臀部同步出力

1. 同樣從跪姿開始，雙手往上舉。

2. 雙手往下、往後擺時，同時將臀部抬起離開腳跟。

3. 雙手往上舉，臀部再回到跪坐。



這個動作會自然啟動核心與臀部，是提升身體穩定度與下半身參與度的關鍵動作之一。

動作四：全身節奏動作，加速燃脂

1. 維持跪姿。

2. 雙手像跑步一樣前後擺動，同時搭配臀部上下起伏。



透過節奏性的連續動作，能讓全身快速進入活動狀態，短時間內就會感受到身體發熱。

練習方式建議

每個動作建議進行50秒、休息10秒，4個動作為一組，一天可做2～3組。過程中可依自身體力調整節奏與強度，重點在於穩定持續。

這類「坐姿運動」雖然強度不高，但堅持練習也能感受到體態的變化，對想運動又不想有太多壓力的人來說，是一個相對輕鬆又實用的入門選擇！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】