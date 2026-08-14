瘦身｜小紅書爆紅「薄背養成」3個動作　養成挺拔身姿垮臉也回春

明明不胖，卻總是看起來虎背熊腰、肩膀厚實又顯壯？其實很多女生的體態問題不一定來自體重，而是背部肌群無力、圓肩駝背所造成。



最近小紅書一位網友分享自己的「薄背養成史」爆紅，從原本背部厚實、體態鬆垮，到練出纖細薄背與挺拔身姿，前後對比驚人，吸引上百萬網友朝聖詢問秘訣！

她坦言自己天生底子差，過去不僅背特別厚，肩頸線條也不明顯，後來透過長期規律的背部訓練後，不只背部和手臂變得更緊實，連肩頸線條、下顎輪廓都更加明顯，整體氣質也提升不少。她分享自己最常做的其實只有3個簡單動作，搭配彈力帶在家就能完成！

3個簡單動作練出纖細薄背（01製圖；小紅書@自律肥可）

小紅書網友分享3個簡單動作，養成纖細薄背與挺拔身姿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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開始練背前，先學會「沉肩」

許多人練背沒感覺，問題往往出在肩膀代償。

正式訓練前，可以先將雙手舉過頭頂、手掌朝後，接著刻意將肩膀往下壓，感受肩胛骨下沉的狀態。找到「沉肩」的發力感後，再進行後續訓練，能更有效刺激背部肌群，也能避免肩頸過度緊繃。

動作1：高位下拉

高位下拉是許多健身教練推薦的新手入門背部訓練，能有效刺激背闊肌與上背肌群，幫助改善圓肩與厚背問題。

進行時要特別注意肩膀保持下沉，下拉時吐氣、回到起始位置時吸氣，並維持鼻吸口吐的呼吸節奏。如果是初學者，可以先徒手模擬動作路徑，熟悉背部發力後再加入彈力帶增加阻力。

這個動作除了能雕塑背部線條，也有助於讓手臂看起來更加緊實。

建議次數：每組20下，共3～4組



動作2：W平推

這個動作對改善圓肩、打開胸廓特別有感，也是許多女生打造薄背線條的必練項目！

將彈力帶放在背後，雙手向兩側推出，形成類似英文字母「W」的姿勢。推出時感受肩胛骨穩定向後收緊，回程時則要放慢速度控制，不要讓彈力帶快速彈回。

原PO表示，練習過程中能明顯感受到上背部收縮發力，對於改善駝背、提升體態非常有幫助。

至於彈力帶阻力選擇，她建議新手或力氣較小的女生可從15～20磅開始。如果目標是打造纖細線條而非增加肌肉量，可採用「小重量、多次數」原則，讓肌肉維持穩定發力即可。

建議次數：每組20下，共3～4組



動作3：單臂划船

單臂划船能強化背闊肌、菱形肌以及肩胛周圍穩定肌群，對改善背部厚重感相當有效。

做法是將彈力帶固定在腳底，同側手握住彈力帶向後拉，模擬健身房划船器械的動作。拉動時吐氣，回放時吸氣，全程維持肩膀下沉，避免出現聳肩代償。

完成單側後記得換邊進行，讓左右兩側肌力均衡發展。

建議次數：每側20下，共3～4組



想練出薄背，頻率比強度更重要

完成訓練後，別忘了進行背部與手臂伸展，幫助肌肉放鬆與恢復。

原PO建議，每個動作做20下為一組，每次進行3～4組，組間休息約10秒即可。一週安排3～4次訓練，持續幾個月就能逐漸感受到肩頸線條、背部厚度以及體態的改變。

此外也要搭配均衡飲食與適度控制體脂肪。因為背部線條除了肌肉發展外，也和體脂率息息相關。當背部肌群變得更有力量、脂肪逐漸下降後，不僅能擁有仙女薄背，整個人的站姿、氣質與精神狀態也會跟著提升，看起來自然更顯瘦、更有精神！

不過想擁有纖細薄背與好體態，從來不是靠短時間密集訓練，而是持續累積日常活動量與健康習慣！像女性瘦身APP《SlimGo 想要瘦》便將飲食管理、喝水提醒、步行活動等健康習慣拆解成簡單易完成的任務卡，幫助使用者降低執行門檻與心理壓力。當運動、飲食與生活習慣逐漸融入日常，無論是改善體態、增加活動量，還是維持理想體重，都更容易穩定且長久地達成～

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