瘦身｜日本爆紅「減肥操」每日簡單運動助燃脂　更年期也能輕鬆瘦

不少女性一過50歲就發現，明明吃得不多，體重卻一直往上飆，尤其進入更年期後，代謝變慢、睡不好、壓力大，腹部脂肪更是特別難瘦。其實問題不一定出在飲食，而是身體長期處於高壓狀態。



日本專家分享一套專為50歲更年期女性設計的「晨間燃脂法」，每天只要花幾分鐘調整呼吸、搭配簡單律動，就有機會改善睡眠、穩定自律神經，幫助減脂更順利。

日本專家分享「晨間燃脂法」（01製圖；YouTube@Muscle Watching）

日本專家分享專為50歲更年期女性設計的「晨間燃脂法」，每日幾分鐘調整呼吸＋簡單動作助減脂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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每天先做「協調呼吸」，先降壓才能真正開始燃脂

很多人一早就急著運動，但對更年期女性來說，第一步反而是調整呼吸。建議以鼻子慢慢吸氣、嘴巴緩緩吐氣，維持自己舒服的節奏，吸、吐約5至6秒即可，不需要勉強憋氣。這種「協調呼吸」有助於放鬆自律神經，降低壓力荷爾蒙皮質醇，當身體不再處於緊繃模式，燃燒脂肪、維持肌肉的效率也會更好，同時改善半夜易醒、白天疲倦等更年期常見困擾。

原地踏步＋扭腰，刺激快樂荷爾蒙更容易瘦

完成呼吸後，再加入原地踏步與左右扭腰動作，不需要跳躍，也不用追求高強度，只要持續維持有節奏的律動即可。專家表示，這類節奏型運動有助於促進血清素分泌，也就是俗稱的「快樂荷爾蒙」，能幫助舒緩壓力、穩定情緒，降低因焦慮而暴飲暴食的機率。運動時也別忘了持續配合鼻吸、嘴吐，避免憋氣，才能讓血液循環更順暢，提升燃脂效率。

拍打身體、伸展頸肩，改善循環減少身體卡卡

除了呼吸和踏步，專家也建議加入簡單的拍打身體與伸展動作。雙手環抱身體輕拍手臂、肩膀與軀幹，搭配頸部左右轉動、抬頭低頭及身體側伸展，有助於促進血液與淋巴循環，舒緩肩頸僵硬及疲勞感。平時容易腰痠背痛、眼睛疲勞或全身緊繃的人，也能藉由這些溫和動作讓身體慢慢放鬆，減少慢性壓力對代謝造成的影響。

更年期減肥別急著求快，先養好身體才能瘦得久

許多人希望快速瘦身，卻忽略更年期最重要的是先改善身體狀態。如果壓力過高、睡眠不足，再激烈節食或運動，反而可能讓皮質醇持續升高，增加食慾、降低燃脂效率，形成越減越胖的惡性循環。與其逼自己每天高強度訓練，不如先從規律呼吸、輕鬆律動開始，當睡眠品質、自律神經與循環逐漸改善後，身體自然更容易減少體脂、增加肌肉量，也更能維持健康體態。

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