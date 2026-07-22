日本媽媽10天瘦背操教學：5個動作改善圓肩駝背　練出挺拔線條

一位34歲、育有三個孩子的日本媽媽，因產後變胖、衣服漸漸都穿不下，於是決定開始認真減重。她在IG發起「100天瘦10公斤挑戰」，記錄各種運動挑戰，其中一則為期10天的「瘦背操」實測意外爆紅，吸引近160萬觀看！



她只靠5個簡單動作，並連續做10天，就明顯感受到背部變薄、線條更清晰，連手臂與腰線也跟著出現，整體視覺瞬間輕盈不少！

日本媽媽10天瘦背操教學（IG@marumi_diet65；01製圖）

10天瘦背操：5個動作打造輕盈上半身（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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動作1：肩部推舉（W→I）

雙手抬起、手肘彎曲呈「W」字型，接著向上推直至手臂貼近耳朵，再慢慢回到原位。回收時刻意加大角度、帶點「夾背」感。

每次20下

啟動三角肌與上斜方肌，促進肩頸循環，改善厚肩、修飾手臂線條



動作2：環形左右伸展

雙手舉過頭交握成環狀，右手往腦後彎曲（手肘朝上）、左手往側邊延伸，左右交替。

每次20下

延展側腰、背闊肌與肩側線條，有助拉開上半身比例，讓身形更修長



動作3：手肘開合（肩胛夾背）

雙手交握放在後腦，將手肘往後打開，感受肩胛骨靠攏，再慢慢收回。過程中避免聳肩。

每次20下

活化上背與肩胛穩定肌群，改善圓肩、駝背，讓背部線條更挺



動作4：90度手肘開合

雙手上舉，手肘彎曲成90度（像「L」），將雙臂往中間合攏，再向外打開。

每次20下

強化肩膀與上背肌群，特別是後三角與肩胛區域，有助消除背部厚感、讓肩線更俐落



動作5：手臂外旋訓練

手肘貼身彎曲90度，握拳，肩膀固定不動，以手肘為軸將手腕向外旋開，再回到原位。

每次20下

強化肩膀深層穩定肌群（外旋肌），改善駝背與肩膀緊繃，也有助修飾副乳與手臂內側



為什麼「練背」會讓整體看起來更瘦？

日本媽媽這套訓練不只讓背變薄，連臉部線條與雙下巴都看起來更俐落！其關鍵在於：當肩膀打開、姿勢變正，整體輪廓會自然上提，視覺上就更緊實有精神。

實際執行約一週後，她明顯感覺肩胛骨活動度提升，肩膀不再卡卡，雖然初期會有些痠感，但屬於正常適應期。

背變薄了，整個人變瘦更有精神！

很多人減肥只專注在腹部或腿部，但其實「背部線條」也是決定體態精緻度的關鍵之一！這組10天瘦背操不需要器材、時間也不長，只要穩定執行，就能慢慢改善厚背與圓肩問題。對於久坐族、產後媽媽或想讓上半身更輕盈的人來說，是門檻低又實用的入門訓練，趕快練起來吧！

同場加映：減肥｜日本爆紅30秒扭腰運動！4招核心訓練 輕鬆瘦腰線消水腫（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】