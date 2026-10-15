減肥總卡在肚子？每天3招「HIIT站立運動」極速燃脂　3個月瘦10kg

很多人減肥最卡的地方就是「肚子」！明明體重有下降，小腹卻還是鬆鬆凸凸，這時候比起一直做仰臥起坐，其實可以把HIIT加入日常運動。



近期小紅書也有網友分享透過HIIT搭配飲食管理，3個月減掉10KG的實測經驗。不過先說，HIIT不能單獨指定燃燒肚子脂肪，真正有感的關鍵仍是整體熱量消耗與飲食控制。

練HIIT為什麼能幫助減肥？

HIIT就是「高強度間歇訓練」，特色是短時間內快速拉高心跳，再搭配短暫休息，重複進行。相較於慢慢走路，HIIT能在較短時間完成高強度運動，也能同時訓練心肺與肌力。尤其對平常久坐、沒時間運動的人來說，安排10～20分鐘就很方便。不過想靠HIIT減脂，還是要搭配均衡飲食、睡眠與規律活動，不能只靠爆汗就期待快速瘦身。

HIIT站立運動推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

（YouTube@growingannanas；01製圖）

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1. 開合跳＋腳尖點地

第一個是很經典的開合跳＋腳尖點地，不用器材，在家只要有一小塊空間就能做。雙腳跳開、雙手向上，再回到雙腳併攏的位置，接著配合腳尖點地動作，讓下肢持續活動。這類跳躍動作能快速提高心率，也會帶動腿部、臀部與核心。若影片設定為「40秒運動、10秒休息」，可以跟著節奏完成；初學者則建議降低速度或改成踏步版本。

2. 深蹲＋側步

不想一直跳、又想加強下半身的人，可以試試深蹲＋側步。先完成一次深蹲，起身後往側邊跨步，再回到中間繼續深蹲，左右交替進行。深蹲主要訓練臀腿肌群，搭配側向移動後，整體活動量也會增加。做的時候記得膝蓋方向跟腳尖一致、臀部向後坐，別為了追求速度犧牲姿勢。相比連續跳躍，這招也比較適合想降低衝擊的人。

3. 扭轉跳

最後一招是扭轉跳（Twist Jumps），也是三個動作裡比較有「HIIT感」的一招。起跳時讓髖部與下半身向左右扭轉，落地後再換方向，過程中腹部保持收緊，幫助身體維持穩定。它會同時結合跳躍、有氧與軀幹控制，短時間內就容易讓心跳上升。如果膝蓋或腳踝不適，可以把跳躍改成左右踏步、保留轉體動作，同樣能維持運動節奏。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】