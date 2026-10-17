用美白霜、染髮可能致腎病？醫生揭5大常見愛美習慣恐有傷腎風險

追求美貌的代價可能比想像中高。台灣洪永祥診所院長洪永祥在臨床診療中發現，許多患者因為採取錯誤的美容方式，無意中對腎臟造成嚴重傷害。他特地整理出「5大毀腎愛美行為排行」，其中美白霜竟是冠軍。



5大愛美行為恐對腎臟造成傷害（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5大愛美行為可能會傷腎（01製圖；AI生成圖）

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根據洪永祥於社群平台發布的內容，位居榜首的毀腎愛美行為是使用速效美白產品。醫學文獻曾記錄一名女性長期使用含汞美白霜，最終出現大量蛋白尿與腎病症候群（腎病綜合症，Nephrotic Syndrome），腎臟切片檢查也證實腎絲球（腎小球）已受損。洪永祥提醒，看到「快速美白」、「神奇美白」等宣傳用語時應保持警覺，若使用不明美白產品後出現泡泡尿、水腫，尤其眼皮或腳踝突然腫起來，應儘快檢查尿液與腎功能。

排名第二的是過度節食搭配大量保健品的做法。有些人不吃早餐、晚餐或只進食高蛋白餐點，同時補充蛋白粉、高劑量維他命C及各種美容保健食品。洪永祥指出曾有病例因大量補充維他命C，導致草酸鈣結晶沉積在腎小管，引發草酸腎病變與急性腎損傷；也有患者因長時間大量高蛋白飲食造成腎功能損傷。他強調減重務必兼顧營養均衡，應尋求專業醫療協助。

第三名則是使用來路不明的產品進行染髮、紋眉或刺青（紋身）。染髮劑中的對苯二胺（PPD）可能嚴重傷害腎臟，而紋眉、刺青時若使用不潔器具造成感染，或染料含超標重金屬，也會危害腎臟健康。洪永祥建議，進行這些美容項目時應慎選產品與商家，避免使用來源不明的染劑，染髮也要避開含PPD的產品，並在使用期間保持空氣流通。

第四名是服用來路不明的減肥藥或瘦身茶。研究發現，部分減重產品曾被驗出未標示的西藥成分。有些消費者一天體重下降1至2公斤，以為快速瘦身成功，實際上掉落的可能主要是水分。過度利尿、腹瀉或脫水都可能造成電解質失衡與急性腎損傷。

排名第五的毀腎愛美行為是拍照或約會前刻意少喝水。有些人因為擔心臉部浮腫，甚至服用利尿產品來減少水分。若在炎熱環境下進行此舉並大量流汗，可能因血容量下降、腎臟灌流不足，導致橫紋肌溶解，甚至引發急性腎損傷。

洪永祥提醒切勿靠脫水消除水腫，應在活動前後適當補充水分，在炎熱環境更要特別注意。若運動後出現肌肉劇痛、無力、尿液呈可樂色等症狀，應儘快就醫。洪永祥強調，愛美若不擇手段、使用錯誤方式，可能反而增加傷腎風險。他呼籲民眾在追求減重或變美時，應兼顧營養、水分與產品安全，避免為了追求快速效果而反傷身體。

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