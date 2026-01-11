每日喝8杯水不一定正確？醫生揭8大健康迷思：斷食有風險勿亂跟風

從小到大，我們都被提醒要照顧健康，而照顧健康則與我們的日常小習慣有關係。



有些我們以為的健康習慣，其實讓我們更容易傷身，嚴重的話還可以讓我們患病。根據一個著名的健康網站《Eating Well》的報導，原來有些行為是「假健康」行為，讓我們來了解一下到底哪8個舉動「假健康」行為。

1. 8杯水

水分對我們人體非常重要，因此攝取水分是每天必須做的。我們常聽人家說每天必須喝8杯水，但其實這個說法並不完全正確。這是因為我們每個人的體型、活動量與天氣都不一樣，所以攝取水分的多寡都不一樣。以成年人的平均計算，成年男人每天應攝取3700毫升，成年女人則是2700毫升。千萬不可在短時間裏灌過多的水，因為那會導致體內的鈉含量過低，而出現低血鈉症。此外，另一種計算方法就是以自己的體重乘以30毫升，也就是一天裏所需要攝取的水分。

建議：當我們身體的水分不足，可以以我們的尿液顏色來判斷，如果是淺黃色則是身體的水分足夠，透明則是攝取過多的水分，深黃色則是水分不足。我們不一定要喝水才可以補充水分，也可以吃含水量高的食物，這樣既健康也能補充水分了。



2. 斷食

許多愛美人士都聽過這種間歇性斷食法，例如168斷食法、5:2斷食法等等。其實這類斷食法都是受到網紅或明星的推崇，所以才讓大眾紛紛效仿。間歇性斷食雖然可以幫助控制體重，還有降低膽固醇等等，但這並不是那麼簡單的事情。如果長期不吃早餐，不但會降低身體的能量水平，導致一整天的食慾大大增加。

建議：如果真的很想嘗試斷食法，一定要先諮詢營養師，因為這類方法不是每個人都適合。此外，必須確保自己能在這段時間可以滿足自身的營養需求。



3. 素食

吃素的確是維持身體健康和管理體重的好方法，但是如果吃的素食不是健康方式，還是會讓我們的健康陷入危險中。有些較為極端的素食主義會選擇只吃生食或果汁，又或者不吃動物性食物，但卻添加大量的糖或鹽，這樣反而會增加患上慢性病的風險。

建議：吃素是好的，但盲目地吃素會導致營養不良。純素食者需要注意攝入的食物是否涵蓋了所需的維他命，因為單靠吃素來維持均衡飲食是有一定的難度的，尤其是生活忙碌的上班族或難以找到各種植物性食物的人，這有着一定的挑戰。



4. 曬太陽

由於要避免紫外線的接觸，所以很多人會選擇完全避免曬太陽，甚至塗滿滿的防曬霜，但這樣會讓身體吸收和產生不足夠的維他命D，間接影響骨骼的健康、免疫功能和預防慢性疾病的功能。

建議：理想的做法就是讓自己短時間曝露在陽光下，這樣不但可以吸收維他命D還可以降低紫外線的傷害。此外，每周曬10至30分鐘的太陽，就可以輕鬆組合維他命D。如果是長時間處於戶外的人，就要選擇使用防曬霜來保護自己的皮膚，以免被曬傷。



5. 睡眠

除了喝水之外，足夠的睡眠也對我們的健康很重要，尤其是能堅持一致的睡眠時間表對我們整體的健康有很大的幫助。

建議：如果每個晚上都能睡上9小時的睡眠，但是醒來後還覺得疲倦，就要尋求醫生進行檢測自己是否患上了抑鬱症、睡眠窒息或甲狀腺功能過低等等的疾病。這是因為，這些疾病都會導致睡眠過多，但卻沒有精神。



6. 訓練、運動

有些人誤會做運動就必須做一小時或以上，但其實過度的運動會導致我們受傷而沒辦法繼續運動。此外，過度運動導致的傷害會讓許多人選擇放棄，以為要維持健康生活很難。

建議：每次運動後如果沒有好好休息，那麼身體就會覺得疲憊，也會讓接下來的運動表現下降，之後要恢復狀態也會變得困難。想要以運動減肥的你，一定別過度運動，因為會導致壓力荷爾蒙升高，體重也會因此增加。做運動應該循序漸進，讓自己有進步的空間。



7. 麩質蛋白

對於有麩質不耐症的人來說，那麼必須要戒麩質食品。麩質食品包括了大麥、小麥、燕麥、黑麥等，另外還有以麩質蛋白製成的食物如：麵包、麵條、意大利麵、水餃皮、包子皮、披薩、蛋糕、餅乾、啤酒等等。如果沒有對這類食品敏感的人，其實不建議戒吃麩質食品。一部分人會誤會進食麩質食品會導致皮膚不佳的問題，但其實與麩質食品並沒有太大關聯。

建議：大麥、小麥、燕麥、黑麥等食品提供了許多營養，其中就包括了纖維、維他命B群，還有我們身體所需的礦物質。如果可以每天都進食2至3份麩質食品，可以幫助降低肥胖症、心臟病、第二型糖尿病等等，所以不需要刻意戒吃麩質食品。需要注意的是，蛋糕、麵包這些可能添加了大量的糖分或脂肪，應該要避免攝入過多。



8. 碳水化合物

近幾年，生酮飲食非常受歡迎，也被視作是非常有效的減肥方法。生酮飲食是一種高脂肪，充足蛋白質，極低碳水化合物飲食方法。但其實這種飲食方法可能會導致營養不足，長期這樣吃對健康不理想。

建議：這類低碳飲食會讓我們的身體缺乏纖維、維他命和礦物質等營養素。要知道，碳水化合物的功用是提供能量給我們的大腦與肌肉，而低碳飲食會導致運動時頭腦出現混亂也容易疲勞。可以選擇吃粗糧、豆類和蔬菜來代替精緻穀物，這樣就不需要完全戒吃碳水化合物，還可以均衡飲食。



對於健康的迷思有很多，最重要是選擇最適合自己的方法，而不是看到網紅或名人的生活方式就紛紛模仿。網紅與名人的生活飲食是有着團隊幫忙處理，所以我們要摸索出自己的健康生活方式。

