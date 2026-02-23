27歲女狂放屁竟患大腸癌？每日放屁幾次正常　幾種異常氣味要當心

姐妹們～放屁雖然很尷尬，但你知道嗎？屁可是身體健康的重要線索，千萬別輕忽！



為什麼「放屁」是健康重要指標

曾經，騰訊醫學就報導過一名27歲女性，無論吃什麼都屁特別多，整天下來放屁超過 20 次，就診檢查後竟確診為大腸癌第三期。

這並非危言聳聽。美國Cleveland Clinic腸胃科醫學博士 Christine Lee就曾述，當放屁次數異常增加且伴隨疼痛或不適，應考慮就診評估是否有消化系統疾病。同時，Cancer Research UK腸胃專科醫師也曾指出，當腹脹無法透過飲食或藥物改善，可能就是大腸癌的潛在警訊。這些醫師觀點皆提示：放屁多、屁味怪、腹脹難緩解，若伴隨其他症狀時，務必及早就醫檢查。

每天放屁14次，是正常範圍

不過，別太緊張，Harvard Health Publishing調查一般健康人平均而言，人體每天產生約兩公升的腸胃氣，人們每天排氣約14次，這都屬於正常範圍，而且放屁次數還有很多「小原因」：

1. 腸躁症（IBS）：常和壓力有關，會反覆腹痛＋便祕或腹瀉。

2. 小腸細菌過度增生（SIBO）：會一直脹氣＋放屁＋拉肚子。

3. 乳糖不耐症：喝牛奶、芝士等等，腸子直接「開趴」製造氣體。

4. 高FODMAP食物：像是豆類、蘋果、椰菜花，容易讓你「屁聲連連」。

5. 經期或懷孕：由於荷爾蒙影響腸道蠕動，也更容易「肚子脹脹＋屁變多」，這是生理現象，別太擔心。



異常屁味＝腸道在大聲呼喊

放屁的氣體來源，通常是吞入空氣（吃飯、喝水）、食物分解產氣、腸道菌叢代謝作用，若次數突然增加或味道異常，極可能是消化系統或腸道菌叢失衡。至於屁的臭味，大多來自腸道細菌分解蛋白質、含硫食物時產生的氣體。醫學研究指出，不同的屁味，可能暗示著不同的問題：

1. 腐爛洋蔥味

可能和大腸癌有關，因為癌細胞壞死會產生「甲硫醇」，這種氣體就是有股刺鼻的洋蔥爛味。

2. 腐肉臭味

常見於晚期腸癌或腸道感染，因為蛋白質被細菌大量分解。

3. 血腥味

警訊！可能是腸道出血或潰瘍。

4. 蛋臭味

吃了蛋、肉、洋蔥等等高蛋白或含硫食材，通常是飲食引起，但若長期持續，也務必要注意。

5.腐敗味

糞便滯留太久，細菌把它「發酵」了。

年輕女性也可能罹患大腸癌

別以為大腸癌只會出現在爸媽那一輩！美國期刊《JAMA Network Open》研究發現，45歲以下的年輕族群大腸癌比例正在上升，而且大多因為「忽略症狀」而延誤診斷。最常見的警訊包括：血便、腹痛、排便習慣突然改變。台灣國健署也已經把大腸癌篩檢下修到 45歲就能免費做，提醒大家別偷懶。

從日常改善「臭屁人生」

1. 觀察飲食

寫「食物日記」，看看是不是某些食物在作怪。

2. 嘗試低FODMAP飲食

在腸胃科醫師的建議下，可以適度調整飲食，減少攝取容易發酵的短鏈碳水化合物（FODMAPs），例如洋蔥、豆類、蘋果等。這樣能降低腸道產氣量，有助於改善脹氣、減少異味屁的發生。

3. 補充益生菌

補充益生菌或調整飲食，有助於平衡腸道菌叢，減少異味氣體。不過效果因人而異，若有持續困擾或不適，仍建議向腸胃科醫師諮詢，獲得專業建議。

4. 動一動

久坐＋壓力都會讓腸子更容易出狀況。

5. 定期篩檢

特別是滿45歲、有家族病史，或出現血便，一定要做檢查！

關於放屁Q&A

Q：為什麼女生月經來的時候屁會變多？ A：原因在於荷爾蒙變化！經期前後，黃體素上升，會讓腸胃蠕動變慢，食物停留時間變長，自然氣體就變多。而且經痛時腸道更敏感，屁就更「容易跑出來」。 Q：壓力大時好像也會狂放屁？ A：感到焦慮或壓力大時，腸胃神經會受到影響，消化功能下降，細菌就趁機「發酵」，產生更多氣體。這就是所謂的「腸腦軸線」作用。所以，考試或開會前，不僅會特別想放屁，也特別容易感到腸胃絞痛。 Q：為什麼早上起床經常放屁？ A：睡覺時腸胃休息，早晨起來一活動、加上喝水、吃早餐，腸胃蠕動變快，晚上積的氣體就會「一次釋放」。這就是俗稱的「晨屁」。 Q：益生菌真的能改善臭屁嗎？ A：研究顯示，乳酸菌、雙歧桿菌可以幫助平衡腸道菌叢，減少壞菌產生的氨氣、硫化物，讓屁比較「溫和」。當然，效果因人而異。

總之，放屁不是單純的尷尬，而是腸道健康的「小聲音」。觀察自己放屁的次數與氣味，可以幫助我們提早發現身體問題，守護自己的健康喔！

如果，放屁突然變得「又多又臭」而且持續超過3天以上，甚至有血腥味或伴隨腹痛，可能不只是「吃壞肚子」，請不要害羞，趕快找醫師檢查。畢竟，早點發現、早點治療，才是守護自己最聰明的方式。

