月經｜生理期不能吃冰、朱古力能止痛？專家破解網絡熱議5個迷思

生理期為何會嘴饞、長輩說吃冰會經痛......月經相關的網路討論近3萬筆！對於常見疑問，醫師、營養師一次說明。月經是女性常見的生理週期現象，但圍繞在經期周邊的限制、禁忌、甚至被禁止吃的食物卻從來沒有少過。從「月經來不能吃冰」到「朱古力能止痛」，再到「生理期暴吃是沒自制力」等說法，這些流傳多年卻未必正確的觀念，早已成為許多女性生活裡的無形壓力。



《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近一年「月經迷思與誤解」的討論量高達29,788筆。網路探索概念顯示，「吃朱古力」、「85%高純度黑朱古力」占比極高，「月經來不能吃冰」印證飲食相關迷思仍舊牢牢牽動大眾情緒。而「緩解經痛」則成為另一個主力話題，大批網友持續搜尋能讓自己更舒服的方式，反映出對經痛知識的不安與需求依然強烈。

在許多討論與疑問之中可以發現，即便進入資訊透明的年代，經期相關錯誤資訊仍屢屢出現，有些來自長輩教誨、有些源於文化習慣，也有不少是伴侶之間的誤會。究竟這些迷思是真是假？以下由專家們提供最清楚的解答。

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5個月經迷思解答（01製圖；AI生成圖）

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1. 吃冰會導致經痛？醫師揭開真相

在所有經期禁忌中，「吃冰會加重經痛」可說是最深入人心的說法。許多人從小被叮嚀「月經來不要喝冰水」、「吃冰會讓子宮變冷」，甚至有人因為身邊的另一半太緊張，經期時連手搖飲的冰塊都被迫挑掉。

對此，台灣婦產科醫師蘇怡寧直言，從醫學文獻的角度來看，「吃冰導致經痛」目前沒有確立證據。確實有研究指出，在寒冷氣候與冬季環境中，高頻率攝取冰品的人較常出現經痛，但這樣的關聯可能受到氣候、血流變化、體質甚至文化差異影響。換言之，冰本身並不是高危險因子，也沒有被納入會「直接造成經痛」的食物清單。

蘇怡寧說明，經期是否能吃冰應回到「個人感受」來判斷。如果你吃冰會覺得不舒服，那就避開；但若吃冰能讓你心情變好，那沒有醫學理由一定要禁止。「你可以不吃，但不要替別人決定。」把吃冰一定傷身當成鐵律，反而是沿用過去的不正確觀念。

2. 朱古力能止經痛？營養師：只能讓心情好

在經期前後突然想吃朱古力，已是許多女性的共同經驗，也讓「朱古力能緩解經痛」這句話在網路上傳得越來越多。但朱古力真的能當止痛藥嗎？

台灣營養師李其昀指出，朱古力沒有「生理性止痛」效果。甜食能讓大腦分泌讓人愉悅的化學物質，所以心情會變好、壓力會下降，但這不代表朱古力能抑制子宮收縮、降低發炎反應，更談不上治療經痛。

當然，如果朱古力能讓人感到被安慰，那也是經期很重要的支持方式，只不過，若擔心攝取過多糖分，也可以選擇甜度較低或純度較高的黑朱古力，讓享受變得更健康。

李其昀也提醒，真正與經痛相關的是「整體飲食習慣」。研究顯示，高糖、高脂、加工肉品、精製澱粉、含咖啡因飲料等食物會增加經痛發生率與程度；反之，新鮮蔬果、魚類、蛋、乳製品與富含維他命A的植物性食物則有助降低不適。飲食的重點在於長期習慣，而非單一食物能否「救急」。

雖然朱古力沒有直接減輕經痛的效果，但近年也有研究指出，高純度黑朱古力在其他情境下可能對女性身體有正面幫助。中正大學運動競技學系在今年5月發表相關的新發現。研究指出，女性在運動前吃下本土85％黑朱古力，能在高強度訓練後讓心血管的負擔下降，包括收縮壓、血管彈性等指標都有明顯改善，血液中的一氧化氮濃度也同步上升，代表血管擴張功能變得更好。

這種效果在女性雌激素較低的濾泡期（包含月經當下與月經後的早期階段）尤其明顯。換句話說，雖然朱古力不能拿來「止經痛」，但高純度黑朱古力在運動恢復與心血管調節上，確實展現出值得關注的潛在益處。

3. 生理期食慾暴增是沒自制力？醫師：正常的荷爾蒙反應

除了「不能吃冰」與「朱古力能止痛」，另一個被大量誤解的情況是生理期前後變得很想吃東西、特別是甜食。許多人會把這種食慾變化歸咎於「貪吃」「不自律」，甚至因此感到罪惡感，但這其實與意志力一點關係都沒有。

台灣家醫科醫師李思賢說明，很多人以為月經前一直想吃東西是「嘴饞」或「自制力差」，但其實這是身體正常反應。女性在月經週期中，荷爾蒙會隨著時間變化，尤其在排卵後到月經來前的這段期間，身體本來就會比較容易想吃高熱量食物。研究也發現，這時候每日熱量攝取可能比平常多出238到600大卡，而且超過七成的女性會特別想吃甜食、朱古力或澱粉類。他提醒，這些情況都屬於常見的生理現象，不需要過度自責。

李思賢強調，這些生理現象不需要刻意壓抑，相反地，掌握週期、搭配適當營養素（例如鎂、維他命B6與水溶性纖維）反而能讓身體更穩定。若這段時間容易暴食，也可以暫時調整目標：不是減重，而是維持，才能避免不必要的壓力。

4. 生理期不能喝咖啡或含咖啡因飲料

除了冰品之外，不少人擔心咖啡因會讓經痛變嚴重，於是月經一來就把手搖飲、咖啡、可樂全部封印，但這樣的擔心到底有沒有必要？

對此，李其昀說明，咖啡因確實會刺激中樞神經、讓心率提升，也可能使部分人的血管收縮，這些反應在特定體質上會讓不舒服感變明顯，包含頭痛或腹部緊繃。不過，影響程度因人差異非常大，並不是所有人喝了就會痛，也不能把咖啡因視為經痛的直接原因。

真正需要注意的，是「經常」大量攝取高糖或含咖啡因飲料，例如可樂與能量飲。在這類飲品裡，往往還伴隨大量糖分，容易在經期讓身體負擔更重。換句話說，咖啡因不是經期絕對禁止，但若每次喝完都覺得更不舒服，就可以考慮減量或改喝無糖、低咖啡因的選擇，會是更貼近身體感受的調整方式。

5. 生理期一定要吃得很清淡？甜食、炸物對身體的影響

很多人都聽過月經期間最好少吃甜的、炸的或加工食品，但這些說法並沒有想像中那麼絕對。李其昀說，研究確實發現，長期高糖、高脂或加工類食物吃得太多，經痛比較容易出現，也可能更不舒服，不過這指的是平常的飲食習慣，而不是月經來時吃一兩口甜點就會讓症狀加劇。

他提醒，經期最重要的是看自己的感覺。如果那幾天真的特別想吃東西，適量滿足並不會造成太大影響。平常多吃蔬果、魚類、蛋和乳製品等營養密度高的食物，才是長期減少經痛的關鍵。換句話說，經期飲食不需要嚴格到讓自己壓力很大，保持彈性、維持整體均衡，比刻意把所有食物都列為禁忌更實際。

當迷思被拆解，女生也能更自由地面對自己的身體感受，而不是被過去的禁忌綁住。在網路討論越來越開放的今天，理解自己、接受身體、尊重每個人的不同，才是讓日子過得更輕鬆自在的真正關鍵。

「月經迷思與禁忌」近一年網路探索概念（《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月11日至2025年12月10日

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『月經迷思與禁忌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】