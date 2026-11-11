女星短髮造型｜宋雨琦/申留眞示範4款Bob頭　輕層次剪法修飾臉型

短髮看似簡單，其實剪法和造型方式一變，整體氛圍就完全不同。



韓國時尚媒體《W Korea》早前整理出多位韓星的包柏頭（Bob頭）示範，從帶層次的率性剪法到俐落工整的齊剪造型都有，證明「同樣長度、不同呈現方式」才是短髮的關鍵。想換短髮卻又擔心太單調的人，不妨從這幾種造型思路找靈感。

KiiiKiii智宥到ITZY申留眞 短髮示範各有什麼巧思？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4位女星Bob頭造型範本（IG@iamfinethankyouandryu；01製圖）

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1. KiiiKiii 智宥（JiYu）

女團KiiiKiii的智宥（JiYu）留著下巴線以下的輕層次包柏頭，髮尾特別做輕薄處理，不是死板的齊平剪法，反而帶出清爽自然的氣息。如果擔心短髮看起來太厚重，智宥的示範就是很好的參考：在頭髮各處加入層次剪法，不僅能增加立體感，還有修飾臉型的效果。

2. (G)I-DLE 宋雨琦（Yuqi）

另一邊，(G)I-DLE的宋雨琦（Yuqi）則選擇下巴齊肩的包柏頭，搭配輕微層次，再用濕感造型呈現，中分髮線不留瀏海，兩側頭髮自然垂落臉旁。髮尾沒有刻意內彎或加捲，而是隨性地一部分向內、一部分向外微微擺動，整體散發出冷酷率性的氛圍，想嘗試不一樣感覺的短髮，濕感質地會是不錯的選擇。

3. ITZY 申留眞（Ryujin）

ITZY的申留眞（Ryujin）走的是另一種路線，她的包柏頭剪到下巴線以上的位置，髮尾刻意往外翹，搭配整體輕層次剪法，營造出宛如剛睡醒般的自然感，帶點運動休閒的率性氣質。整體不刻意加捲，只在部分髮束做輕微捲度處理，吹整時用手隨性抓出蓬鬆質感，就能呈現這種不費力的酷感。

4. Hearts2Hearts 智友（Jiwoo）

而Hearts2Hearts的智友則示範了俐落乾淨的齊剪包柏頭，長度精準對齊臉部線條，搭配髮箍壓住頭頂和髮際線，整體乾淨又帶點活潑感。如果是第一次嘗試短髮，或想走簡約路線，這種幾乎不打層次、講求平整光滑的齊剪剪法會是安全牌，髮線抓在四六分左右，也能避免造型顯得呆板。

從輕層次到俐落齊剪，從自然蓬鬆到濕感造型，這幾款包柏頭各自對應不同的個性需求，也說明短髮長度相同、造型思路卻能千變萬化。對想剪短髮又猶豫不決的人來說，先確認自己想走哪種風格，再挑選適合的剪法和造型方式，會比單純追求長度更實際。

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