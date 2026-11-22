K-pop風靡全球，韓國女團的妝容也成為許多人想嘗試的風格。想畫出甜美、亮眼又有精緻感的女團妝，不只臥蠶與腮紅（胭脂）是不可忽略的細節；選擇彩妝時，也別忘了先想好要搭配什麼工具。



這次專訪韓國人氣女團 MEOVV 御用彩妝師Sungeun Jin，從女團妝容的兩大重點、彩妝工具分析，教妳精準挑選正確且完整的上妝攻略。

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打造韓國 K-pop 女團妝容掌握兩大重點

「首先，我想先稱讚台灣女性。我覺得台灣女生的化妝技巧都很好，妝容也畫得很漂亮。如果想進一步打造韓國 K-pop 女團妝，我會特別推薦加強兩個部位：臥蠶與腮紅。」聊起台灣女性的妝容美感Jin不只大力讚賞，還不藏私地點出兩大提升精緻度的細節。

Jin 表示，畫出臥蠶後，眼神會有明顯變化，整個人看起來也會更甜美、可愛，眼睛彷彿隨時帶著笑意。在韓國，這種感覺常被形容為「看起來很愛笑的面相」。想呈現女團妝容甜美、親切又帶有少女感的氛圍，不妨從臥蠶開始著手。

另外，腮紅則能為臉部增添明亮感與氣色。她建議，女性嘗試 K-pop 女團妝容時，可以選擇比平常稍微明亮一點的腮紅色彩，讓臉部妝感更突出，五官也會顯得更立體。Jin 形容，這樣的妝容就像看到一個人時，會讓人有「初戀」的感覺。

選對彩妝工具比挑產品更重要！

多數人嘗試嶄新的妝容風格，亦或者想提升妝容精緻度，多半會聚焦彩妝品的選擇與變化，但對於Jin而言，彩妝工具的選擇，往往比嘗試多變的彩妝品更加重要。Jin 建議挑選眼妝、唇妝或其他彩妝產品時，先考慮自己習慣使用什麼工具。即使是同一款產品，使用刷具或直接以手上妝，最後呈現的妝感也可能不同。因此，她會先了解手邊有哪些工具，再決定適合購買什麼產品。

「我們在推薦產品時，也會先了解消費者平常的化妝習慣，包括習慣使用什麼樣的工具，以及喜歡什麼樣的上妝方式。因為如果今天購買了一項產品，回家之後卻沒有相對應的工具，其實就很難完整發揮產品的效果。」Jin 認為消費者喜歡某一項工具，通常代表它有實用之處。因此選擇合適的彩妝工具，和挑選產品本身一樣重要。

堆疊彩妝讓妝容精緻度扣分

最後談到化妝時最需要避免的錯誤，Jin 指出，為了追求完整妝容而不斷堆疊彩妝產品，反而容易讓妝感失去清爽度！她建議上妝時盡量維持輕薄，再依照想呈現的效果適度調整、加強細節，整體妝容看起來才會更乾淨、細緻。

韓國 K-pop 女團妝容常見問答

Q1：韓國女團妝的臥蠶怎麼畫，才不會看起來太突兀？ A：先微笑找出眼下自然隆起的位置，用淺色霧面或細緻珠光產品輕點在臥蠶中央，再以淡棕色沿著下緣描出短短的陰影，最後用刷具暈開邊界。範圍不必畫得太寬，也避免使用顏色過深、亮片過大的產品，妝感會更自然。 Q2：腮紅顏色要怎麼選，才能畫出明亮又有氣色的女團妝？ A：可依底妝色調挑選腮紅：偏暖的底妝可試珊瑚、蜜桃色，偏冷的底妝則可選粉色或莓果色。想讓妝感明亮，可以先少量上色，再逐步疊加。腮紅位置也會影響氛圍，微笑時輕掃在蘋果肌，能呈現甜美感；往外側暈染則更顯俐落。 Q3：腮紅、眼影等彩妝產品，該用刷具還是手指上妝？ A：可依產品質地與想要的妝效選擇。粉狀腮紅、眼影適合搭配刷具少量取粉、分次暈染；膏狀或液狀產品則可先用手指點拍，再以海綿或刷具修飾邊緣。第一次使用新產品時，先用手邊工具試妝，確認取量與上色效果後再正式上妝。 Q4：如何避免彩妝一直疊加，最後變得厚重或不服貼？ A：每次取少量產品，先在手背或面紙上調整用量，再薄薄上臉；等前一層稍微融合後，再視需要局部加強。天氣潮濕悶熱時，可減少底妝與定妝產品的用量，並優先補強容易脫妝的部位。若色彩已足夠，就不必為了追求完整而繼續堆疊。

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