腮紅該怎麼用？化妝師教你這樣用胭脂 輕鬆化出歐美/日系/韓系妝

【胭脂畫法/胭脂化妝教學】近年化妝重點不再是單一強調某部分，更是重視整體的平衡與氛圍感，打造自然逶亮妝感。想打造親和力強的妝容，胭脂絕對是不可或缺的一部分，今次就邀請到化妝師Rex Chan向大家分享胭脂塗法、上妝位置與上妝關鍵，讓大家可以好好掌握胭脂的全用法！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的質感、滋潤程度、持妝程度、延展程度與價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

近年胭脂產品愈出愈多元化，從色調到不同質地都有，如胭脂膏、胭脂液、胭脂棒、氣墊胭脂等，令人眼花撩亂。到底應該如何選擇合適的胭脂？

胭脂畫法全公開！（圖片由受訪者提供）

其實大家可以根據不同場合與需求，讓大家能夠輕鬆選擇合適的胭脂產品。Rex分享例如旅行、早八趕上班時就十分適合胭脂膏，只需以指尖拍開，即能快速融入皮膚，打造出好氣息。而補妝則適合粉狀胭脂，直接用掃輕印粉狀胭脂加強色度。

Rex亦提醒當皮膚已經定妝過後，再使用液體或膏狀產品，不單容易推甩底妝，亦會因產品無法與底妝融合而斑駁。當重要日子或拍攝時，大家則可以混合胭脂使用，先用上膏狀或液體狀做出真實感紅潤皮膚，再透過拍攝燈光，以粉狀胭脂調節妝感上的需要。

腮紅的正確上妝手法？

Rex分享其實不論是膏狀或液體胭脂，大家都可以利用彩妝蛋或海棉粉撲上妝，上妝關鍵主要是沾取產品後先均勻顏色，再用輕拍方式，少量多次重疊印上臉。當做好輕透基礎後，再於突出輪廓位置重點疊上胭脂，令到整個顯色度更高，從而打造胭脂的層次感，打造近年流行的融膚好氣息、有如原生肌般的妝感。

歐美/日系/韓系胭脂畫法全公開

想打造不同妝感，除了要選擇合適的胭脂顏色，落妝位置亦有所不同。普遍自然膚色可以因應妝感選擇粉紅或偏橙色調，而健康膚色就以珊瑚色調或偏橙色調為主，避免粉紅色調令膚色泛灰。

化妝師教你這樣用胭脂膏/胭脂液/胭脂棒/氣墊胭脂（圖片由受訪者提供）

如果大家想打造歐美妝感，胭脂主要用作加強提升輪廓，往往會集中於顴骨斜上，以為向太陽穴位置掃上胭脂。日系妝感主打自然紅潤效果，通常會選擇做皮膚色調非常相近的胭脂，集中掃在面中或顴骨位置。韓系妝感的玩味感較重，近年則主要將胭脂放在全面輪廓，塑造明顯紅潤效果，特別會將胭脂放於鼻頭或下巴位置加強妝感。