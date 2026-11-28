你是否曾為了假胯寬和梨形身材而感到困擾？無論怎麼穿衣打扮用寬褲修飾，總覺得胯部和大腿的比例不太協調？別擔心，這些問題是可以透過運動來改善的！



今天就來介紹三種有效的假胯寬運動，都是網友親測減肥有感的動作，幫助你緊實臀部和大腿，告別假胯寬。這些運動不僅簡單易學，還能在家輕鬆完成，讓你逐步塑造出更勻稱的身材。

假胯寬6種成因，3種改善方法（01製圖；brooke balentine@unsplash）

總為假胯寬、梨形身材困擾？揭6種成因和3種改善運動（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

假胯寬、梨形身材6種成因

1. 脂肪分布

脂肪分布在體內的位置也會影響身材形狀。女性在大腿和臀部周圍積累脂肪的傾向較大，這會導致這些部位看起來更寬，形成梨形身材。

2. 肌肉鍛鍊不均衡

如果身體某些部位的肌肉比其他部位更發達，這會導致假胯寬。例如，大腿內側和外側的肌肉不均衡，會讓大腿看起來更寬。

3. 長期姿勢不良

不良的姿勢，如長時間的前傾坐姿，會影響身體的線條，讓胯部顯得更寬，像是骨盆前傾，就會使腹部和臀部的輪廓更為明顯。

4. 飲食習慣

高熱量、高脂肪的飲食會導致體內脂肪積累，尤其是在臀部和大腿周圍，從而造成假胯寬和梨形身材。

5. 運動量不足

缺乏運動會導致肌肉張力不足和脂肪積累，尤其是在下半身。運動不足的結果是臀部和大腿脂肪增加，導致身材變寬。

6. 水腫問題

長時間久坐或站立會導致下肢水腫，這會讓大腿和臀部看起來更寬大。水腫問題也是造成假胯寬的常見原因之一。

改善假胯寬運動

+ 8

1. 橋式（Glute Bridge）

橋式運動是一種針對臀部和核心肌群的有效運動，有助於改善假胯寬。首先，平躺在瑜伽墊上，膝蓋彎曲，雙腳平放在地面，與肩同寬。手臂放在身體兩側，手掌向下。用臀部肌肉發力，將臀部抬起，使身體從肩膀到膝蓋形成一條直線。保持這個姿勢幾秒鐘，然後慢慢放下臀部，回到起始位置。重複這個動作15到20次，進行3組。橋式運動能夠強化臀部和下背部的肌肉，減少臀部和大腿周圍的脂肪堆積，使整體線條更加流暢。

2. 側腿抬高（Side Leg Raises）

側腿抬高是一種針對臀部外側和大腿的運動，能有效改善假胯寬。首先，側躺在瑜伽墊上，一隻手臂彎曲，手肘支撐著頭部，另一隻手放在前方以保持平衡。將上方的腿慢慢抬起到45度，然後慢慢放下，不讓腿完全接觸地面。這個動作重複15到20次，然後換邊進行。進行3組。側腿抬高能強化臀部和大腿外側的肌肉，幫助減少這些部位的脂肪，從而改變假胯寬的視覺效果。配合其他運動，可以讓臀部線條更為緊實。

3. 深蹲（Squats）

深蹲是另一種有效改善假胯寬的運動，主要針對臀部、大腿和核心肌群。首先，雙腳與肩同寬站立，腳尖略微朝外。雙手可以放在胸前，或舉過頭頂以增加難度。緩慢屈膝下蹲，就像要坐在一張椅子上一樣，直到大腿與地面平行，膝蓋不超過腳尖。保持幾秒鐘，然後用臀部和大腿的力量站起來。重複這個動作15到20次，進行3組。深蹲能有效增強臀部和大腿的肌肉力量，改善下半身的脂肪分布，從而減少假胯寬的問題。經常練習深蹲，還能提升整體體能和穩定性。

同場加映：減肥｜59歲婦女靠睡前運動狂減7kg！3招核心訓練輕鬆瘦肚腩瘦腿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

55歲身材比少女還纖細！她長年維持44公斤，公開3招身材管理法，間歇性斷食、運動習慣一次看

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】