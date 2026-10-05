居家運動｜盤點6個免器材健身動作　深蹲平板支撐助全身燒脂減肥

如果要有個好的健康，飲食方面要很注意之外，當然也少不了運動。運動對身體有好處，但是有那麼多種運動方法，不知道要怎麼選擇。



這裏就為你介紹6個無需要健身器材就可以鍛鍊到每個身體部位的運動，有時間在家裏也可以好好的鍛鍊！

6個免器材的運動（點擊放大瀏覽）▼▼▼

必學6個居家免器材運動（01製圖）

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1. 弓箭步

要鍛鍊平衡能力還有腿部的部位，弓箭步是最好的運動。弓箭步需要用到的是單邊腿部的動作，這個動作可以強化身體平衡，還可以加強腿部和臀部的肌群，下半身支撐力不足的人，這個運動很有效。

2. 深蹲

深蹲是一個誰都能做的運動，如果做出正確的深蹲還可以增強下半身腿部、背部、臀部和核心力量。而且這個運動可以高效燃燒脂肪，能減瘦你的大腿，鍛煉出完美臀部的曲線。

3. 俯臥撐（掌上壓）

俯臥撐是一個鍛鍊胸部和臂部肌肉的徒手健身方式，看似簡單但做起來非常辛苦，對於手臂沒有力量的人，做這個運動最適合不過，因為在做俯臥撐的時候，手臂需要很大的力量來推動上半身。

4. 波比跳

想要做全身都可以鍛鍊的運動，波比跳是最好的。波比跳是高間歇性的運動，可以鍛煉出全身的靈活性、提高心率、爆發力、敏捷度、協調性還有身體的強度。

5. 平板支撐

平板支撐不用像以上那麼多跳動或推舉的動作，只需維持支撐的姿勢就可以了。這個姿勢可以鍛鍊到全身、高效率矯正還有很方便，只要有時間和一小空間就可以做這個姿勢了。

6. 臀橋

這個運動躺着就能瘦下半身，聽起來真的很不錯！這個運動可以鍛鍊到臀部的肌肉、穩定核心、改善腰痛和消除腹部脂肪都很有效果。

想要運動不一定要付費到健身房去，只要有時間在家裏也可以很好的鍛鍊自己！

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