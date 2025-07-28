50歲日本網友「按這地方」輕鬆瘦腰10cm　教你5動作淋巴按摩法

進入中年後，最讓人苦惱的瘦身難題就是「肚子」。



隨著年齡增長、代謝下降，加上生活壓力、飲食不節制，不只脂肪容易囤積在腹部，還常伴隨便秘，讓肚子越來越凸、腰圍節節上升，連側腰肉都快溢出褲頭！

除了靠運動之外，日本知名淋巴治療師山岡愛老師就在YouTube頻道《あい先生 ｜リンパ師》分享了一套「肚子淋巴按摩法」，影片點閱已破338萬，許多網友實測都大讚有效，一個月內就看見明顯變化。其中一位50多歲的大叔網友更是靠這套按摩法，三個月腰圍縮了14公分，效果驚人！這套按摩不只能幫助瘦肚子，還能改善便秘問題，堪稱中年救星！以下就來看看該怎麼做。

一個月縮腰減肥14cm，日本淋巴按摩師教你5步驟瘦身減脂兼改善便秘（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5招按摩動作 輕鬆瘦腰不再便秘（Youtube@あい先生 ｜リンパ師；01製圖）

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按摩前準備

擦乳霜避免拉扯

正式按摩前，記得先在腹部均勻塗上乳霜或按摩油，不只讓手滑順好施力，也能避免拉扯皮膚造成不適。

5組按摩動作

1. 順時鐘畫圈按摩

雙手手指併攏，以肚臍為中心，用指腹順時鐘方向劃圓按摩。這樣的按摩順應腸道蠕動方向，有助於促進腸胃蠕動與排便。每次約40秒即可。

2. 側腰推壓，刺激淋巴

想擺脫腰部兩側的贅肉可以試試這個動作！將手掌放在側腰，從後腰往前推壓到腰部正面，兩手交叉滑動按摩。

3. 左右側腹縱向捏揉

雙手從腹部外側開始，沿著肚臍的水平線，將側腹的肉一段段縱向捏起來。動作要深入一點，不只是抓表皮，而是稍微捏進脂肪層。

如果感到痠痛，可能是因為淋巴阻塞或腸道蠕動不良，請持續溫和捏揉，幫助放鬆緊繃部位。左右兩側各捏揉約40秒。

4. 從上腹到下腹的按壓

雙手手指併攏，放在肚臍兩側（約11字線位置），由上腹往下腹方向一節節按壓。這個動作可深層刺激腸胃與脂肪堆積區。可分成4至5段按壓，即使感到痠痛也可稍微施力，總時間約40秒。

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5. 節奏性彈捏腹部脂肪

這步驟像在「拍打叫醒」脂肪！用有節奏地手勢輕彈、捏動腹部脂肪，順時鐘方向刺激脂肪與肌肉層，促進局部血液循環與代謝，加速燃燒脂肪。每次約60秒。

真實見證：網友親試瘦身效果超有感！

這套看似簡單的按摩動作，實際上不少網友都實測有感：

一位50多歲男網友表示，

「我是中年大叔，代謝變慢到讓我超困擾。開始做這套按摩一個月，腰圍竟然少了10公分，同事還說我變瘦了！接著我再做兩個月，腰圍又少了4公分，肚子整個變緊實了！」



一位女網友也分享，

「我跟著按摩一個月，腰圍直接小了9公分，真的超有感！」



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另一位女網友則說，

「原本半信半疑，但還是努力做了一個月，雖然沒測腰圍，但體重少了2公斤，而且以前穿不下的牛仔褲居然穿得上，連我自己都嚇一跳！」



天天5分鐘，輕鬆甩掉中年腰

這套「肚子淋巴按摩」動作簡單、無需器材，只要每天花個5～10分鐘，就能有效促進血液與淋巴循環，幫助排毒、消除脹氣，甚至有機會縮小腰圍、改善便秘。對於中年族群來說，不管是懶得運動，還是上班久坐、代謝變差，不妨試試這套按摩法，配合健康飲食與作息，讓你輕鬆找回平坦小腹！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】