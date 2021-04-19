撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-19 08:00

身邊有不少梨形身材的女生，上半身是中等身材，下半身卻堆積贅肉，選衣服時不時出現卡在臀部拉不上去的尷尬情況。有氧運動消耗全身脂肪，卻難以雕塑線條，日本護士Ayaka由2016年開始修身減肥，體重成功由53公斤降至45公斤，體脂肪也由28%減至15%，至今也沒有復胖。她開設YouTube頻道與觀眾分享在運動及飲食方面的減肥心得，吸引不少粉絲。

▼▼▼Ayaka常在Instagram上傳減肥前後的對比照，點擊看▼▼▼

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拉筋運動增高兼減磅？

Ayaka曾上傳一段針對下半身減肥的10招拉筋影片，每天只需15分鐘，一段日子後，臀部和大腿明顯結實不少。原本大腿圍是21吋的她，堅持每天做這套拉筋運動，現時大腿圍只有17吋，完全沒有復胖的跡象。

Ayaka也會穿著壓力襪雕塑線條。（IG@ayaka_diet）

拉筋運動更讓Ayaka的O型腿消失，又糾正了她的盆骨位置，讓她在身高方面有「意外收穫」，原本高153cm的她，增高1cm至154cm。Ayaka除了努力拉筋，不論上班或睡覺時也會穿著壓力襪褲，她指壓力襪可以雕塑腿部線條，也可改善水腫問題。

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