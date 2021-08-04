瘦身｜小腹凸屁股扁3步自測「下垂體態」　 2個簡易動作矯正體型

抗衰老｜小腹凸出、駝背、屁股下垂等，長期姿勢不良導致的體態問題，令人看起來更顯老，也會容易身體痠痛。健身教練就教大家如何自測有否「下垂體態」，同時分享簡易居家矯正體型運動，矯正駝背、改善屁股下垂、或骨盆歪斜等問題。



「下垂體態」指的是長期姿勢不良而導致的體態問題，包括小腹凸出、駝背、屁股下垂等，除了使人看起來更顯老外，不良體態也會造成身體痠痛，影響生活。（heidibibe@Instagram）

3步自測「下垂體態」



正確的的站立姿勢應是頭、頸、軀幹和腳的縱軸在一條垂直線上，當挺胸收腹時，頸梗兩臂會自然下垂，形成優美挺拔的體態。

然而，經常久坐不動、站姿不良、愛翹腿等不良姿勢，都會導致「下垂體態」，若不正視，長久下來就會造成腹凸、肩頸痠痛、屁股過大或下垂的問題。

小紅書上不少粉絲的健身教練ROSIE JO分享如何自我檢測有否出現「下垂體態」：首先在站立時從側面觀察，看是否出現骨盆位置後傾、駝背、腰線減少的現象；第二點看小腹是不是鬆弛、臀部有沒有扁平下垂？最後留意日常呼吸會否急促、短淺。若這3個徵象全中，代表你可能有「下垂體態」。

▼▼▼【按圖看】久坐不動、愛翹腿容易造成不良體態，健身教身教你3步自測「下垂體態」 ▼▼▼

2個簡易動作矯正體型



有「下垂體態」可怎麼辦？ROSIE JO表示可透過2個簡易的居家動作來矯正體型，每天跟著做，一周後應可有糾正駝背、下半身肥胖的效果。兩個動作可在睡前或早上睡醒後做，更易達至瘦身及矯正體型的目的。

可透過2個簡易的居家動作來矯正體型，每天跟著做，只需一周就能有糾正駝背、告別下半身肥胖的明顯效果。（coffee89921@Instagram）

▼▼▼【按圖看】2個簡易居家動作矯正體型， 改善駝背、屁股下垂、骨盆歪斜，一周見效 ▼▼▼

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