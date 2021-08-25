姐是水腫不是胖！消水腫簡易5招　多吃高鉀食物排走鈉質加速代謝

水腫是許多人的困擾，不僅在外型上會讓身材看起來圓潤豐滿，實際上對身體也有不好的影響。水腫是因為身體水分代謝不良所導致，而造成的原因很多，可能和飲食、作息有關，也可能是壓力大、勞累，或是身體本身的疾病等因素，如果沒有改善，將會進入一段惡性循環，水腫越來越嚴重，身體也會越來越差，以下就要介紹 5 種消水腫的方法，一起來告別臃腫，迎向健康人生吧！



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1. 飲食內容要審選

高鹽、高糖的食物會成為身體的負擔，降低身體的代謝功能，導致身體內的水分難以排除，像是鹽分會減緩淋巴系統的循環，造成浮腫之餘，也會影響身體的排毒功能。建議可以挑選含有「鉀」的食物，像是紅豆水、香蕉、芹菜等，因為「鉀」可以平衡身體中的「鈉」，加速水分代謝。另外，有很多人以為是因為水分攝取過多才會導致水腫，但其實恰好相反，水分攝取不足時身體代謝力降低，反而才是造成水腫的原因。

2. 筋絡及肌肉伸展

日常生活中，難免因為工作或其他原因需要久站或久坐，但長時間維持相同姿勢會讓身體很有負擔，一旦身體循環變差，水腫就會找上身。因此若是時間可行，建議一兩個小時就要起身活動，真的無法活動，可以轉轉手、轉轉腳踝等，保持身體肌肉的放鬆，下班回家後則可以在家透過拉筋、伸展、瑜珈等，舒緩一整天累積的緊繃神經。

3. 按摩

當身體沒有辦法靠自己的能力加強代謝時，可以透過外力的方式，如全身按摩或針對特定的部位進行穴道按摩，加強排除身體的沉重感。如果家裡有浴缸，每天晚上泡泡澡或是熱敷腫脹部位，都是改善水腫的好方法。

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4. 調整規律作息

睡覺是修復身體一個很好的方式，規律的作息時間可以讓身體知道何時該運作、何時該休息，而如果經常日夜顛倒或睡眠不足時，身體荷爾蒙變得紊亂，連帶使新陳代謝速度變得非常緩慢，體內的廢棄物或水分都無法順利排出，因此養成規律的作息對消水腫而言是非常重要且有效的。

5. 養成運動習慣

長時間不運動是造成下肢循環能力變差的主因，而下肢循環能力變差就會讓水腫更嚴重，雖然上述說了幾項可以改善水腫的方法，但這些方法比較像是被動式的改善，實際效果都不如運動來得有效。不管是有氧或是重量訓練，運動會幫助血管、淋巴管的活躍，幫助細胞中的水分回流血管，以避免水腫的情況，無論如何，保持適度的運動習慣對身體都只有好處沒有壞處。

造成水腫的原因雖然很多，但根據自己的生活習慣，多半可以了解可能會導致水腫的原因，如果可以從生活習慣方式改善是再好不過的，但如果情況非常嚴重，甚至找不出原因，最好盡早求助專業醫師，才能盡快脫離腫脹、迎向輕盈健康的人生唷！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】