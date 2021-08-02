「7號餐減肥法」10日只吃糙米飯　營養師：不捱餓減磅呢類人不宜

減肥靠節食、做運動是否一定有效？日本流行「7號餐減肥法」，將飲食習慣大致分7種，最放肆是「1號餐」，以糙米飯為主是「7號餐」，有網民實測指7日減3公斤； 營養師指，糙米飯可飽肚，不必捱餓可減磅，但缺乏蛋白質易令肌肉流失，建議餐品加上兩類食物，則瘦身之餘可確保營養均衡。



【減肥】日本女生實測，實行「7號餐減肥法」，竟在7日內減去3公斤，更指不易復胖。「7號餐減肥法」是否有效？（《最初的晚餐》劇照）

糙米飯作主食 減磅不易復胖？

「7號餐減肥法」，即是把飲食習慣大致分7種－「1號餐」是想吃甚麼就吃甚麼；「2號餐」即糙米飯、味噌湯、醃漬小菜再配上4道餸菜；「3號餐」則比「2號餐」減少一道餸菜，如此類推，到「7號餐」時，則只可吃糙米飯。

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【減肥】「7號餐減肥法」：10天只吃糙米飯，第11天便漸漸恢復正常飲食。 （YUWAERU）

「7號餐減肥法」可算是輕斷食的飲食方法，連續10天只吃糙米飯為主的餐單後，至第11天，可逐餐加上味噌湯、海鮮、水煮雞胸等，約2周後便完結，可回復正常飲食；日本有網友稱，實行「7號餐減肥法」一周，已減去3公斤且未見復胖。

營養師意見：糙米難消化或胃痛

家營營養中心營養師謝施敏則回應，「7號餐減肥餐單」以糙米飯為主，有飽足感，短期內亦有效減肥，但餐單中忽略了蛋白質、脂肪等其他營養攝取，令肌肉易流失，而且糙米難消化，對於本身腸胃不佳的人不適合，或會出現胃痛。

她建議加入適量蔬菜與水果，以增加膳食纖維、維他命、礦物質等營養；肉類也不一定要「白烚」，煎或炒亦可； 另外，減肥也要留意，若餐單過度單一，會令人難忍口，反而有機會吃多了零食更易肥。

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