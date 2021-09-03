髮型｜日網評10大好用捲髮棒　第2位$3XX性價比高　冠軍捲度持久

髮型｜日本網站實測市面多款捲髮棒，就捲髮效果、易用性、持久度和加熱速度來實測，綜合出「10大好用不傷髮捲髮棒」排名，入手前不妨參考。



不少女生家中也配備一枝捲髮棒坐陣，方便隨心所欲地打造大波浪曲髮、梨花捲等髮型。然而，市面上售賣的捲髮棒眾多，除了價位是考慮因素之一，對髮質影響、操作易用度、持久度以及護髮功效等也是購買時需要考量的地方。

日本網站mybest精選市面上46款捲髮棒進行實測，評選出10大好用捲髮棒。

日本網站mybest精選市面上46款捲髮棒進行實測，實測項目包括4大方面，包括「捲髮效果」，即無捲髮經驗的人，能否輕鬆塑造自然曲髮；第2項是「易用性」，即用家不用看說明書都能操作、溫度容易調節等；第3項是「持久度」，測試捲髮造型6小時後，頭髮捲曲度前後的分別；第4項是「加熱速度」，測評從打開電源和設定溫度所需時間。

【按圖看詳細實測項目】捲髮棒實測項目包括以下4大準則▼▼▼

10大好用不傷髮捲髮棒排名 哪款捲髮棒有打造直髮、曲髮二合一功能?

日本網站綜合出「10大捲髮棒好用不傷髮」排名，當中有4個捲髮棒售價為HK$300以下，當中售價最便宜的品牌Anjou，其捲髮棒只售HK$212，捲髮棒配備釋放負離子功效，用後頭髮有光澤感，加上加熱速度快，穩定性高，適合新手使用；而排行第8位的CREATE捲髮棒，更能直髮與曲髮二合一使用，能隨開關切換捲曲或拉直模式，加上有8段溫控設計，適合不同髮質。

另外，排第2名的LAVIEL捲髮棒也只售$320，在3項的實測項目均表現出色，尤其光澤感和持久度能維持達半天有多，性價比高。以下「10大捲髮棒好用不傷髮排名」多個捲髮棒用後頭髮更有光澤，奪得第1位捲髮棒使用後捲度更可維持一整天？

【按圖看】「10大捲髮棒好用不傷髮」4款捲髮棒只需HK$300以下，第3位是髮型師推薦的好用捲髮棒，用後髮質毛躁不再，第1位捲髮棒造型捲曲度更可持續一天？▼▼▼

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韓國年度最流行捲髮 大波浪、Ｃ型內捲減齡顯女神氣質

擁有一枝好用的捲髮棒是首要元素外，也需要了解自己適合那一種的曲髮造型，而韓國今年相當流行捲髮髮型，無論是氣質波浪捲還是復古羊毛捲，各種風格應有盡有，適合任何面型的女生，更能讓你瞬間從路人變女神，而看膩了一成不變的髮型，想要有個全新的改變的你，不妨參考一下！

▼▼▼【按圖看】韓國最新流行捲髮髮型，路人瞬間變女神？ ▼▼▼

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頭髮造型可提升個人魅力，除選用曲髮器外，不少的頭髮造型夾也有助「手殘女」打造百變的氣質造型，而若果你是髮型新手，想找一款適合自己的二合一直髮夾或曲髮器，不妨看一看以下《01女生》編輯推薦好用的造型器！

▼▼▼【按圖看】 《01女生》編輯推薦好用造型器，有幾款為無線設計方便操作，更是「手殘女」的救星？▼▼▼

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同場加映：髮型要配合臉型及五官，原來身型也是重要考慮因素？下半身臃腫的梨型身材，留直貼長髮看起來更顯胖，個子矮小的女生避免留長髮？髮型顯瘦｜梨型身材宜空氣感捲髮 6大身型最佳髮型配對示▼▼▼

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資料來源：mybest