減肥｜張鈞甯4招練出纖幼手臂　 每日3分鐘瘦手臂減「拜拜肉」？

減手臂｜手臂粗壯，容易予人虎背圓肩，手臂內側贅肉尤其礙眼。解決手臂粗，不妨參考台灣女神張鈞甯示範如何撃退手臂粗的動作，練出纖細手臂撃退「蝴蝶袖」，更可改善肩頸僵硬問題。



手臂粗如何改善？雙臂鬆垮垮形成「蝴蝶袖」，不少人藉著重訓與肌力訓練，解決手臂粗問題，有沒有更容易輕鬆方法練出纖瘦手臂？

擁有精緻演技與身材的張鈞甯，是圈內公認的「瘦身達人」。(ningchang0904@IG)

4招撃退手臂粗 靠瑜珈滾筒按壓

張鈞甯是公認「瘦身達人」，對於美容、瘦身有心得，曾分享消水腫、瘦腿的貼士。張鈞甯也曾拍片分享4招秘訣，以瑜珈滾筒，再搭配按摩可減手臂。

以瑜珈滾筒進行滾動按壓，可舒紓動運後繃緊的手臂肌肉、後臂痠痛等問題。另外，也可透過滾筒的齒輪將臂膀深處肌肉推開，塑造線條，消減手臂內側、下側的贅肉；且搭配不同的姿勢，如側臥可將頸椎自然放鬆，舒緩繃緊的肩頸連帶頸椎等，也有改善「五十肩」效果。

張鈞甯的4招減手臂粗動作，容易入手，在家中便可做到，每組動作約3分鐘。

【按圖看】「瘦身達人」張鈞甯拍片教用瑜珈滾筒減手臂，4招祕訣輕鬆易學，每天3分鍾可將手臂膀深處肌肉推開，塑造線條練成纖細手臂▼▼▼

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瘦手臂的動作，也可參考日本人氣整體師川島悠希在網上分享的「懶人手臂操」。動作簡單只需要每天花15分鐘， 可減手臂「拜拜肉」，背部贅肉也可減掉，改善虎背熊腰問題。同場加映：日本專家分享「瘦手臂操」 每日15分鐘「拜拜肉」2 週消失？

▼▼▼【按圖看】日本大熱「15分鐘快速瘦手臂操」教學公開！按圖有每組動作示範及說明。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：木村光希早前曬近照，意外讓她的翹臀表露無違，不少網民紛紛表示羨慕之際，木村光希亦大方拍片公開練成翹臀的秘訣，擁有撩人S型身材及翹臀的木村光希，原來全靠5個簡易的動作▼▼▼

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同場加映：【按圖看】本節目《世界一受けたい授業》邀請體操專家示範「5分鐘內臟操」，3組簡易動作訓練骨盤、核心肌肉和改善寒背，從而減掉內臟脂肪。節目參加者實測堅持2週內臟操，體重減2.4公斤，腰圍也減逾8厘米。▼▼▼