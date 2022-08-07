Gal Gadot神奇女俠5大Keep fit秘訣　日食5餐加運動打造緊緻曲線

在香港上映創造驚人銷售佳績的神奇女俠1984（Wonder Woman 1984），是改編自DC漫畫旗下同名角色，正因為爆紅也令人關注到片中女主角 Gal Gadot（姬·嘉鐸）（台譯：蓋兒加朵）的逆天身材；其實在2017年神奇女俠爆紅的時候，姬·嘉鐸不科學的身材就已經受到質疑。



在當時她已經是一位32歲的2寶媽，但沒想到3年後35歲的她再度演出神奇女俠1984的角色，依舊維持驚為天人的身型與凍齡的外貌，甚至身材更加的緊實勻稱，關於她如何保養並維持身材的秘訣，最近她的御用教練Magnus Lygdback就公佈了Gal Gadot的5個秘訣，想跟她一樣維持緊實身型的你就必須要仔細看完喔！

跟著神奇女俠做5個維持結實身型的秘招，讓身材更加的緊實勻稱！（點擊放大瀏覽▼▼▼）

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秘訣1. 一週維持運動5天

有在運動的人都知道要維持體能與體態，除了飲食管理之外養成固定的運動習慣也不能缺少。Gal Gadot也同樣養成一週必須運動訓練5天的習慣，每次的運動時間都大約抓在1個小時內完成，在訓練課表的安排上也會每天設定不同的肌群，並搭配上每天必練的核心肌群，才能讓整體的線條展現的更加緊實。

秘訣2. 蛋白質搭配碳水化合物

有許多的人為了要控制體重或是瘦身，都會採用減醣或低醣飲食法。但這個對於要保持充沛體能的Gal Gadot來說是完全不做的事情，但是在食物的挑選上Magnus Lygdback特別強調，蛋白質方面必須要選擇優質的食物，例如草飼牛肉、羊肉或是雞肉等原型食材，同時，搭配上小麥、黎麥、豆類或是麥片等複合性碳水化合物，最後搭配上大量的蔬菜及水果，除了可以讓訓練的成效提升還能維持精瘦的身型。

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秘訣3. 不以增肌為主要目標

在電影中我們可以發現Gal Gadot，並沒有如同別的超級英雄角色一般擁有大塊的肌肉，但卻保有緊實的肌肉線條展現出迷人的曲線美感，這是因為她的訓練菜單內盡量以保持體能及體態為主的運動，不以大量增加肌肉量為目標。

秘訣4. 少量多餐的飲食法

在電影情節裡Gal Gadot有許多需要格鬥的場面，因此必須要有充足的體能才能完成，所以她更不可能採用現在很熱門的間歇性斷食法來維持身型，反而採用少量多餐的模式，讓自己一天的熱量攝取分為5餐來進行，除了正常人的三餐之外，她還能在餐與餐之間安排豐富的點心時間。

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秘訣5. 餐與餐間的點心選擇

由於一天需要進時5餐，因此在早餐中餐以及中餐晚餐之間都各有一次的點心時間，一般來說Gal Gadot在早餐與午餐之間會選擇享用一盤簡單的沙律來當做點心，這個沙律內包含有蛋白質提供的肉類再加上一些蔬菜及堅果；而中餐與晚餐之間的下午茶，則會選擇補充一些魚類的蛋白質搭配上蔬果一同食用，讓整天的飲食攝取能更加的多元化。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】