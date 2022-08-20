瘦身｜飯前一杯水1個月輕鬆減走5KG　中醫推薦3招無痛減肥降血脂

雖然知道自己身材胖胖的（對，就是編編本人），但一想到減肥要運動、節食就覺得好累……本來已經徹底放棄打算當個沙發馬鈴薯，但看到這3招，又讓編編燃起一絲希望！



這是從醫生轉職當Youtuber的77老大，日前在影片中分享的懶人專用「無痛減肥法」，超級簡單、有效又省錢，錯過保證搥心肝！

來看看中醫師77老大推薦的「3招懶人瘦身法」！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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77老大3招教你無痛減肥

畢業於台灣長庚中醫，但卻放棄醫生職業，轉行當Youtuber的77老大，常在直播影片中分享許多簡單好執行的減肥法，並把自己的醫學知識加入其中，他常說：「醫生10分鐘只能幫一個人，但我的影片10分鐘，可以幫助到很多人，醫學可以淺顯易懂，中醫也可以很時尚！」果然他這次分享懶人專用的無痛減肥法，影片短短3個月就累積了38萬次的觀看次數，連已經放棄減肥的編都被他重新燃起希望！

77老大說：「世上有千千萬萬種減肥方式，生酮飲食、斷食、過午不食、或一周運動5天，確實這些都有效，但我的想法是，這類減肥真的非常非常困難，也非常辛苦，你需要犧牲很多，能夠堅持下去的都是媽祖級的人物！我認為減肥不應該要這麼辛苦，而是要一種很自然、方便，也不用犧牲太多的減肥方式，如果你只是想要瘦個5公斤，那我這裡有個懶人減肥法可以教給你，也稱作『無痛苦減肥』。」只要改變3件事，簡單到不會覺得累、有負擔，就可以輕鬆減下5~6公斤！姊妹們~~還不趕快跟著做~

1. 飯前喝一杯溫水、澱粉減量3成

其他飲食都正常吃，只要把每餐的澱粉量（含米飯、麵類、麵包、番薯、馬鈴薯等）減掉3成、只吃7成，而飯前喝一杯溫水，可以增加代謝，也會比較有飽足感。

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2. 自製溫和中藥減肥茶

材料有：玫瑰、山楂、茯苓、澤瀉、決明子、荷葉，每種材料各2克，一起放入小布包中，自製中藥茶包，加入350ml的水煮到滾之後，再煮個5分鐘就OK了，如果嫌煮麻煩，也可以用保溫瓶裝熱水泡（可回沖兩次），但當然煮的效果會比泡的好，1天大約4、5元的成本，就可以達到利水消腫、降低血脂、增加代謝的效果。雖然中醫講究不同體質要有不同配方，但77老大說這些藥材基本上都是食物類別的，所以相對溫和安全，適用於各種體質，唯一注意女生經期間不要喝。

3. 每3天一次快走30分鐘

有科學指出，快走比慢跑能消耗更多的卡路里，原因是可以維持更長的運動時間，而且對膝蓋負擔也沒有那麼大，也不會造成女生最害怕的蘿蔔腿，而且3天一次的頻率，一次也只有短短半小時，對於沒有運動習慣的人來說，難度相對低，搭配前面兩件事一起做，一定能看到很好的效果！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】