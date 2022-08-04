短髮造型2022︳5款過渡期短髮編髮造型　日雜辮子頭不規則蓬鬆感

短髮造型2022︳過渡期短髮總讓人尷尬又困擾，股辮又很難綁，可以怎麼打救呢？想要輕易打造大師級亮麗髮型，其實不需要電髮棒也行。以下5款編髮造型完全不需要任何技巧，手殘也絕對不用擔心，一起來看看吧！



短髮造型1. 皮繩綁髮／日雜辮子頭

短髮造型2022︳日雜辮子頭打造時尚的造型感。(IG @_miii_1207_)

日雜辮子頭，又稱皮繩綁髮，顧名思義就是將頭髮用皮繩綁起，打造時尚的造型感。首先，我們可以用普通髮圈綁一條馬尾，高度隨你喜歡。然後用皮繩把剛剛綁好的髮圈圍繞一圈，接著用交叉的形式，一直繞到接近髮尾的部分，然後打結把它固定。最後一個步驟就是輕輕把皮繩之間的頭髮拉出來，製造不規則的蓬鬆感。

短髮造型2022︳用交叉的形式，一直繞到接近髮尾的部分，然後打結把它固定。(IG @lala__updo)

短髮造型2. 韓系鯊魚夾

短髮造型2022︳韓系鯊魚夾抓力十足，可以將一整把頭髮夾住。(IG @chahong_official)

對於綁頭髮不在行的女生們，韓系鯊魚夾絕對是你們的得力助手。鯊魚夾一般比較大，抓力十足，可以將一整把頭髮牢牢夾住。只需要將頭髮扭幾圈，往上抓起，用鯊魚夾夾起來，就能打造成熟知性的感覺，具氣質與魅力的女人味也瞬間散發出來。居家或上班也適合不過，非常方便。

短髮造型3. 半丸子頭

短髮造型2022︳中短髮半丸子頭不容易造成違和感。(IG @lala__updo)

長頭髮的女生如果想要綁一個漂亮的半丸子頭，拿捏剛剛好的髮量還真的不容易，一不小心那顆丸子就變得太小或過大，很難跟剩下的頭髮取得平衡。但是對於中短髮的女生來說，半丸子頭無論怎麼綁，都能輕易地取得平衡感，因為即使有一半的頭髮綁起來了，依然跟脖子後的頭髮長度相約，不容易造成違和感。

基本上只要往頭頂抓一撮頭髮，大概佔全部頭髮的三分之一就差不多。然後用髮圈圈起，最後一圈的時候，不要把頭髮完全拉出來，這樣半丸子頭就完成了！是不是很簡單又時髦呢？

短髮造型4. 隨性低馬尾

上班族身心疲憊，經常想爭取最多的睡覺時間。既想用心打扮一番，卻又十分害怕遲到。隨性低馬尾可以讓你快捷地營造高級的造型感，看起來就像精心弄過頭髮一樣，給人煥然一新的活力感！

你只要綁一個最基礎的低馬尾，用髮帶繫住，加以點綴，然後一樣把頭髮稍微拉一下就好，讓它看起來不會那麼死板。這裡有一個溫馨小建議，拉鬆頭髮的時候要大膽一點，不要害怕搞砸或弄散髮型，不然效果會不夠顯著，像乖乖的書呆子。

短髮造型2022︳隨性低馬尾營造高級的造型感。(IG @younegi)

有瀏海的女生可以讓耳邊兩側的頭髮垂下來，可以把肉肉臉給遮蓋住，修飾下巴以至顎骨的臉型。沒有瀏海的話，可以盡量把太陽穴對上頭髮不多的空隙填滿，會有小顏效果。就算時間很趕，要趕快出門的時候，一樣可以打造亮麗的髮型，是不是很讚呢？

短髮造型5. 甜美公主頭

短髮造型2022︳在頭髮中間挖個洞，把那束頭髮由外至內，上以下塞進去拉緊。(IG @_miii_1207_)

走可愛風格的女生一定不能錯過的簡易版公主扭紋編髮！做法超級簡單，將頭頂以下三分一的頭髮束起，在中間挖個洞，然後把那束頭髮由外至內，上而下塞進去拉緊。然後兩側再多拿一撮頭髮，再重複剛剛的動作，如此類推，做大概兩三組，一個浪漫夢幻的扭紋編髮就完成了，少女心整個大爆發！配上金色或珍珠的髮夾，交叉或並排夾住頭髮，簡直仙氣逼人。