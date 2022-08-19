長期開燈瞓會肥5公斤　醫生曝5個導致肥胖的生活習慣　你中幾個？

夏天已過了半，妳仍為了身材而苦惱嗎？除了加強運動訓練之外，想要成功瘦身的妳也別忘了回頭審視自己的日常生活習慣！



近期日本節目《世界一受けたい授業》邀請淺原哲子醫生分享關於「影響肥胖的五個生活習慣」，原來不只飲食這些日常小習慣也是瘦不下來的原因！

改掉以下導致肥胖的五個生活習慣，這個夏天輕鬆瘦身！（點擊放大瀏覽▼▼▼）

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1. 開燈睡覺

妳習慣開燈睡覺又或者關燈睡覺呢？許多怕黑的女孩總習慣開盞燈睡覺，但研究證實，這個小習慣可能是肥胖的來源！醫師提到，美國國立衛生研究所曾進行一項為期5年的研究，將4萬4千名女性以睡眠習慣分組：包括開燈開電視、微量燈光和全黑。結果顯示，前兩組在期間內增長超過5公斤的人數比後者多出17%！其原因在於睡覺時開燈，容易促發腦內「危險意識的警訊」，進而使身體過度儲存能量，因而導致肥胖。

2. 翹腳

第二點肥胖習慣，也是多數人最難戒掉的毛病－翹腳！醫師分享，翹腳時腹部的淋巴會受到壓迫，甚至影響循環、導致腹部腫脹，最明顯的例子就是小腹突出、骨盆附近肌肉鬆弛，亦或者便秘等肥胖因子！相對的，在日常時時調整坐姿也是一種輕微的核心訓練，對於體態雕塑也有顯著的效果。

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3. 房間雜亂

看到這一點是否也開始緊張了呢？醫師解釋，經研究證實，雜亂的臥房環境容易使人心情緊張、鬱悶甚至降低生活、減肥甚至工作效率，讓人不自覺一回到房間就想窩在床上完全沒有動力～想要成功瘦身，不妨動起來將房間徹底清潔、整頓一下，也能激起自己的減肥動力。

4. 用大容器盛裝食物

減肥期間不光飲食很重要，飲食用的餐具也得好好選！若妳習慣用大容器裝食物，那可得小心了～用大容器吃飯，第一不只盛裝的份量多，一不小心會吃進過度的熱量；第二多數人在飲食上為避免浪費，無論再大的碗都會想盡辦法免強吃個精光，亦會導致肥胖後果！下次在吃飯時，不如將食物分裝在多個小碗、小碟子中，逼迫自己放慢吃飯速度，也能避免吃太多的風險。

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5.戒斷喝湯

雖然說營養師又或者健身專家總是提醒，高湯類熱量高是肥胖因子，但針對湯到底該不該喝這點，淺原哲子醫生有著不一樣的想法！他提到，由於人們在飲食過程，食物的殘渣和氣味會殘留在舌頭，尤其口味重的飲食殘留的氣味更影響味蕾且提升食慾，導致肥胖！因此，醫師建議不妨可以將湯品替換成清爽的昆布高湯、蔬菜高湯，熱量相對低，飯前以清爽湯品打底，也能有抑制食慾的效果。

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