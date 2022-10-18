秋冬湯水2022｜天文台預季候風來襲降至19度！趕手腳冰冷恢復元氣

【秋季湯水｜秋天湯水食譜】秋天真是來了！天文台上星期已預測有一股東北季候風會抵達沿岸地區，未來一周天氣普遍晴朗及乾燥，日夜溫差較大，提醒市民外出時要注意保溫。女生們踏入秋季除了增添新衣裳，當然內在的保養都不能忽視。轉季轉天氣，身體總會有點不適應，皮膚變乾燥、喉乾、便秘等問題，當然最好的方法就是多喝一些湯水。今天《01女生》記者亦請來註冊中醫師何健榮為大家推介一些秋冬湯水食譜，有興趣的女生絕不能錯過！



【秋季湯水｜秋天湯水食譜】秋天真是來了！（unsplash@CHUTTERSNAP）

「春夏養陽、秋冬養陰」是傳統中醫的重要養生原則，此時可以借助自然界旺盛的陽氣，進行天灸治療以增強體質，對於鼻敏感、哮喘、腸胃功能失調、容易感冒等虛寒性病症均有療效，建議接受天灸療法前先諮詢中醫師意見，以判斷體質狀態是否適合進行天灸。

【秋季湯水｜秋天湯水食譜】「春夏養陽、秋冬養陰」是傳統中醫的重要養生原則（unsplash）

何健榮中醫：6大秋冬湯水食療推薦

秋冬湯水食療推薦｜雪羹湯

功效：滋陰降火退虛熱，潤腸通便

適合人群：燥熱咳嗽無痰或少痰者、腸燥便秘便硬者宜之

不宜人群：虛寒多痰及感冒期間者不宜

材料：海蜇50克，馬蹄4粒，食鹽適量

做法：海蜇暖水洗淨，切塊備用。馬蹄去皮洗淨，切塊備用。海蜇、馬蹄共入鍋中，加清水、食鹽，大火煮滾，轉細火煮15分鐘。適量飲用，可兼食渣。



秋冬湯水食療推薦｜八仙玉液

功效：養陰生津解煩渴

適合人群：陰虛燥咳無痰，口乾欲飲而不解者宜之

不宜人群：虛寒多痰及感冒期間者不宜

材料：蓮藕汁400毫升，梨汁、蔗汁、蘆根、茅根煮汁、牛奶各200毫升，生蛋白3隻，川貝末15克

做法：所有汁與牛奶用中火煮滾，轉細火，加入生蛋白川貝末攪勻後熄火，頻頻飲用。



秋冬湯水食療推薦｜旱蓮豬肝湯

功效：養陰降火止鼻血

適合人群：腎陰不足，鼻燥鼻衄，腰膝酸軟耳鳴

不宜人群：虛寒多痰及感冒期間者不宜

材料：旱蓮草60克，豬肝250克

做法：加油鹽適量，清水滾湯，日飲兩碗，連飲數日。



秋冬湯水食療推薦｜百合紅棗豬心湯

功效：養陰補血安神志

適合人群：心血不足夜不安寧，心慌氣短者宜之

不宜人群：感冒期間者不宜

材料：百合25克，去核紅棗10粒，蓮子肉20克，豬心1份（約100克）

做法：豬心洗淨切片，加清水適量，大火煮滾，轉中火煮30分鐘，後加百合、紅棗、蓮肉再中火煮15分鐘熄火，飲湯，可兼食紅棗、蓮肉及豬心。



秋冬湯水食療推薦｜蓍棗黃鱔湯

功效：養血益氣治貧血

適合人群：氣血兩虛，頭暈乏力，紫甲常白者宜之

不宜人群：熱盛上火，易怒面紅，感冒期間，皮膚出疹者不宜

材料：黃耆20克，去核大棗10粒，黃鱔2條，瘦肉100克

做法：黃鱔去內臟，洗淨，切成段。豬肉切小塊，共入砂鍋，加水適量，冚蓋細火慢煨，至肉爛即可。食肉飲湯。



秋冬湯水食療推薦｜當歸生薑羊肉湯

功效：養血暖宮止腹痛

適合人群：產後血虛、腹易冷痛，虛勞疲倦，手足不温者宜之

不宜人群：熱盛上火，易怒面紅，感冒期間，皮膚出疹者不宜

材料：當歸20克，生薑30克，羊肉500克，黃酒、食鹽適量

做法：當歸、生薑洗淨，清水浸軟，切片備用。羊肉剔走筋膜，以滾水略為汆燙，去血水後撈出，切片備用。當歸、生薑、羊肉共入砂鍋中，加清水、黃酒、食鹽，大火煮滾後撈走浮沫，冚蓋轉細火炖至羊肉熟爛熄火。食用時可先剔除當歸及生薑片。



德善堂註冊中醫師何健榮 廣州中醫藥大學中醫學學士

德善堂註冊中醫師何健榮

廣州中醫藥大學中醫學學士

