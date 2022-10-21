減肥｜營養師揭吃水煮餐6大缺點　更快有飢餓感、皮膚黯淡無光！

減肥時總是聞「油」色變？其實吃水煮餐真的沒比較好啊！！



減肥真的是女生這輩子都會一直關注的話題，怎麼變瘦是一回事，還要瘦得健康、不復胖，那可真的有很多眉角要多多注意了！每次只要討論到減肥方法，一定會有一招是「吃水煮餐」，以為透過清淡的調味及烹調方式，吃進肚裡就能安心？減少熱量的攝取？但在營養師眼裡，長期吃水煮餐可是超大減肥地雷啊！到底吃水煮餐對身體可能會有哪些危害？來聽聽台灣營養師高敏敏的分享！

6個在減肥時長期食水煮餐的缺點，別再用錯方法減肥咯！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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減肥吃水煮餐缺點

1. 容易便秘

妞妞們在減肥期間，是不是對吃進肚的東西總斤斤計較？特別是「油」更是拒之千里之外？其實油脂並沒有那麼可怕，油脂的功效能幫助腸道潤滑，當身體長期缺乏油脂，很容易會排便不順。

2. 荷爾蒙失調

油脂跟膽固醇都是構成人類荷爾蒙的重要原料，如果身體長期沒有補充到油脂，也會造成賀爾蒙失調。

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3. 缺少飽足滿足感

很多人減肥會失敗，就是忍受不了「有飢餓感」，這會讓人感到心情煩躁，也會無法專心做事，甚至更容易暴飲暴食亂吃東西。其實油脂可以增加食物香氣，還能同時延長胃排空時間，增加飽足感。

4. 缺乏油脂

如果一直吃水煮餐，就沒辦法達到每日油脂攝取量，高敏敏營養師建議油脂攝取量為總熱量的20～30%。

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5. 骨質密度下降

維生素D能增加骨密度，但少了油脂會降低維生素D合成，進而造成骨質疏鬆。

6. 皮膚乾燥頭髮無光

什麼？長期吃水煮餐，竟可能會造成皮膚變乾燥、頭髮沒有光澤？那是因為缺乏油脂攝取，會減少脂溶性維生素吸收，導致潤滑度下降。

高敏敏營養師補充說明，並非說水煮餐不好，水煮確實比油炸來得健康，若可以「蒸煮」更好，但想要減重最好的方式不是無油，而是要吃好油！建議平時可以多吃 omega-3 好油，有助於降低體內的「慢性發炎」 ，讓免疫細胞不會過勞、失衡，再加上 Omega-3是我們人體無法自行製造的，必須從食物攝取。每周吃三次深海魚類，如鯖魚、秋刀魚、吞拿魚、三文魚 。每天可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油…等富含 Omega-3 脂肪酸的好油脂食物。

營養師高敏敏

畢業於中山醫學大學營養學系、北商大企業管理主攻原料應用，兩岸擁有超過45萬粉絲，專長為健康減重及抗老美肌營養。現職創新生技 營養師、創瑞生醫 主理人、貝拉整型外科診所 共同創辦人，擅長以深入淺出的方式解析各種健康保養議題，粉絲團也經常分享各種瘦身相關圖表，相當實用，想變瘦變美的妞妞可以追蹤高敏敏營養師。



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