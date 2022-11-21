懶人減肚腩｜日女星實測5分鐘呼吸瘦身法　躺平做一次腰圍激減7cm

瘦身永遠是愛美女孩的終身事業，可有時候雖然我們很想瘦下來，但管不住的嘴和手腳卻總是拖後腿，相信不少女生都曾經想過如果這世界上真的有躺著就能瘦的方法那該多好吧~



只能說大家終於有機會實現夢想了！近日編輯發現來自日本節目《林先生が驚く初耳学》的一個 「5分鐘呼吸瘦身法」，經過日本女星親自示範後這效果絕對是女生們夢寐已久的快速瘦腰大法啊！

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據悉，日本女星石村友在節目中就提及，她曾經於 2008 年在紐約成功實踐了如何毫不費力就瘦下來的鍛煉大法而成為人氣急升的健身導師，像是這套她所介紹的「5分鐘呼吸瘦身法」就是這次要給大家種草的瘦身之法。

「5分鐘呼吸瘦身法」也稱 Zero Training 瘦身法，主要除了是能夠將身體攣縮的各個部位，如頸部、膊頭、後背、腰、腳趾等移回到原本的位置，同時也是一套可以提高基礎代謝、燃燒脂肪的鍛鍊動作。

Zero Training 操作原理其實是因為人的身體隨著年紀增長而漸漸攣縮，這現象就是導致老人家會看起來比年輕時較矮的原因，即讓身體肌肉組件收縮同時關節的可活動範圍也被限制。因此Zero Training就是可以把這次收縮了的肌肉與關節重新展開，進而起到瘦身的效果！

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在 《林先生が驚く初耳学》節目中，他們請了兩位嘉賓來進行測試，一開始兩人的腰圍分別是97cm 和 94cm，接著在石村友教練的指示下進行了5分鐘的 Zero Training。

1. 首先，測試者需要先吸氣3秒，然後再慢慢呼氣7秒。這個呼吸方法可以幫助我們拓寬肋骨，進而達到瘦背和瘦腰的效果。

2. 接著，當測試者感到不能再呼吸時就咳嗽一下，這時腹肌處會變硬，保持著這種狀態再繼續吸氣3秒，然後慢慢呼吸 7 秒即可！

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神奇的是，最後在完成了上述動作後，兩位測試者的腰圍都分別減少了，像是第一位測試者的腰圍從 94cm 減到了 89cm，而另一位則從 97cm減到 90cm！在短短的5分鐘里就分別極速減去 5cm 和 7cm 的效果確實真香了！如果大家也有興趣的話不妨跟著這個 Zero Training 來嘗試操作一番喲！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】