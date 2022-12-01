日女靠10招「拉筋增高減磅法」成功甩肉甩油兼增高！懶人一族必看

減肥增高｜無論男女都希望自己有一個完美身高，自小不少會聽到「要多跳」、「打籃球會長高」有助於長高的，但無奈不是人人使用該方法都有效。當過了青春期一般都不會再長高了，但是世上真是無絕對，原來只要有恆心真是會再長高。日本有名女生親授了獨家的「拉筋增高減磅法」，透過拉筋不止長高了，而且一邊配合飲食成功甩肉，體脂率亦下降不少。她在個人社交平台上分享減肥瘦身心得，有興趣的女生不妨一試！



日本有名女生親授了獨家的「拉筋增高減磅法」。（IG@ayaka_diet_）

日女靠「拉筋增高減磅法」激甩17磅兼增高

日本女生Ayaka自16歲開展了她的減肥之路，透過健康飲食及運動，由原本的53kg成功減至45kg，而體脂率亦由昔日28%減至15%。現年26歲的Ayaka更獨創出拉筋增高法，堅持每天拉筋運動成功增高了1cm，現時有154cm高。

日本女生Ayaka自16歲開展了她的減肥之路，透過健康飲食及運動，由原本的53kg成功減至45kg。（IG@ayaka_diet_）

直到去年Ayaka再次開始瘦身減脂之旅，運動前可見她身形較臃腫。通過4個月的時間回復苗條身材，體重亦由55kg減至48kg，體脂肪也從26%掉至21%。其實Ayaka的獨創的拉筋增高減磅法最主要針對下半身，一點都困難，而且利用每晚睡前的一點時間運動即可，絕對適合懶人一族！

懶人必看！10招「拉筋增高減磅法」

拉筋增高減磅法｜1. 雙手環抱前傾



第一個動作，先把雙腿分開站，上半身再輕輕前傾，雙手環抱，然後再左右兩方輕微搖動。

拉筋增高減磅法｜1. 雙手環抱前傾（IG@ayaka_diet_）

拉筋增高減磅法｜2. 雙腿拉筋



第二個動作，最重要是要保持平衡，彎腰再伸手觸碰左腳尖，然後身體扭向左邊，右邊同樣動作。

拉筋增高減磅法｜2. 雙腿拉筋（IG@ayaka_diet_）

拉筋增高減磅法｜3. 屈膝拉筋



雙腿拉筋後，下一個動作是先彎曲其中一隻腳坐下，另一隻腳盡量壓低向橫伸直，然後再換另一邊腿重覆相同動作。

拉筋增高減磅法｜3. 屈膝拉筋（IG@ayaka_diet_）

拉筋增高減磅法｜4.坐地伸腿拉筋



之後，坐在地上，把一腿屈曲，而另一邊腿伸直，然後上半身盡量伏在伸直的腿上伸展拉筋，之後再換上另一邊腿。

拉筋增高減磅法｜4.坐地伸腿拉筋（youtube@周六野）

拉筋增高減磅法｜5.紮馬式拉筋



先保持平衡以紮馬式站好後，再把膝頭以90度保持曲腿，雙手放到膝頭上，站好後上半身分別向左右扭擺。

拉筋增高減磅法｜5.紮馬式拉筋（IG@ayaka_diet_）

拉筋增高減磅法｜6.側弓箭步



一邊腿蹲下，另一腿向後伸展，然後整個上半身向前傾，再把其中一隻手抱著前腿。完成一邊伸展運動再換另一邊重覆相同動作。

拉筋增高減磅法｜6.側弓箭步（IG@ayaka_diet_）

拉筋增高減磅法｜7.屈膝伏地挺身



先整個人伏地，然後把前腳向內屈曲，後腿伸直並坐下。完成一邊後先不要換另一邊，緊接做第8個動作。

拉筋增高減磅法｜7.屈膝伏地挺身（youtube@網拍正妹教妳瘦）

拉筋增高減磅法｜8.坐地屈腳



保持坐下，而前腿保持向內屈曲，然後後腿向上拉，之後再換回完成動作7，再做動作8。

拉筋增高減磅法｜8.坐地屈腳（IG@ayaka_diet_）

拉筋增高減磅法｜9.壓腿



完成第8個動作後，先站起來做回紮馬動作，然後分別伸直左右兩邊腿，再進行壓腿。

拉筋增高減磅法｜9.壓腿（IG@ayaka_diet_）

拉筋增高減磅法｜10.一字馬



盡量把雙腿向反方向分開，呈現一字馬，而雙手同時向兩邊伸展。