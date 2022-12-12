減雙下巴｜日本超紅瘦臉操 10分鐘5動作消水腫 練出V面、下顎線
撰文：Goody25
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眾所周知，瘦身很難瘦臉更難啊！
如今有不少博主在小紅書上推薦來自日本的瘦臉操，據說只要三天就能明顯看到效果。想要跟大臉說再見、擁有下顎線的男孩女孩們，這篇必收藏呀~
5個超簡單動作練出下顎線，變回小V臉，讓你聖誕、新年聚會拍照留念更上鏡！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. 打開嘴巴微笑
原來用力微笑也是一個幫助瘦臉的方法呀~跟著影片中小哥哥和小姐姐的打開嘴巴微笑姿勢，維持 1 分鐘就簡單完成第一個動作啦！
2. 打開嘴巴、做出 O 的形狀
先把嘴巴打開成大 O 的形狀，然後嘟嘴作為結束。值得一提的是影片中的每個動作都要維持至少 1 分鐘，雖然動作簡單但完成後臉部真的巨酸~
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3. 雙手幫臉部按摩
雙手擺放在面頰顴骨的部位，接著用適當的力度對臉部進行按摩。在這里可以注意，影片中的小哥哥和小姐姐只用了三只手指進行按摩。
4. 舌頭在嘴巴里打轉
第四個動作，讓舌頭在嘴巴里面畫圓圈至少 1 分鐘。期間你也可以規定半分鐘向逆時打轉，另外半分鐘向順時打轉。
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5. 雙手畫圓圈
除了在臉部上做鍛煉，小哥哥和小姐姐也有讓手的部分動一動~先把雙手抬起，接著讓手肘呈 90 度後向外畫圈。
以上 5 個動作重覆兩次才算是一組，可以在每天睡前抽出 10 分鐘鍛煉~不少小紅書博主親測後發現，只要堅持三天就會明顯見效。所以別等了，就從今天開始吧！
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