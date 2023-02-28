星級減肥｜100kg韓星成功鏟走45kg脂肪　4大瘦身秘訣8年來不復胖

「減肥，是最好的整形！」在韓國實力派歌手지세희（池世熙）身上，這句話再次被體現。



究竟，她是怎麼成功剷肉45公斤，而且長達8年也沒復胖呢？請繼續往下看吧！

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二年半狠剷45公斤！8年沒復胖

2012年，韓國《The Voice of Korea》第一季，有位24歲女孩一登場，就成為了話題人物。用渾厚且極具爆發力的微沙啞嗓音，征服了在場所有人的耳朵，也成功讓她奪下季軍，也唱托許多人氣電視劇的OST！不過，她高達1百公斤的體型，讓她飽受網友狠酸又胖又老，沒有一點明星相。花了二年多的時間，她足足減下45kg成功瘦身，在2015年JTBC《隱藏的歌手4》時，瘦身有成，驚艷亮相！至今，也過了8年，體重始終沒復胖的她，真的很厲害！

池世熙的瘦身秘訣

1. 邊走路邊唱歌

走路，真的是最常見，也最經濟實惠的運動。為了增加運動量，池世熙直接把車賣掉，逼自己多走路！身為歌手的池世熙，就曾透露在不影響其他人的情況下，她會一邊走路一邊唱歌，同時促進肺部肌肉活動，而且相比一般走路30分鐘，可以多消耗55大卡熱量，大大提升了走路效率之外，也有很好的紓壓效果，同時走路時肌肉產生的老廢物質，也容易在唱歌換氣時排出，好處多多！成功瘦身後，池世熙依舊維持走路運動的好習慣！通常，她會盡量在早上和飯後各走30分鐘，或者利用零碎時間走路移動，這也是池世熙維持8年不復胖的關鍵呢！

2. 不挨餓要吃得健康

池世熙就分享過，自己在減重期間，也沒有特別忌口也不挨餓，只是會「選擇＋控制」，要吃進肚裡的食物！所以，她會盡量自己下廚，製作低油、低碳、低熱量的健康餐點，像是豆腐取代米飯的「雞胸肉壽司」、蕃薯取代麵粉並加入大量堅果的「蕃薯堅果麵包」、雞胸肉與多種蔬菜打成泥的「蔬菜肉丸」等。除此之外，每天定量喝水，也很重要。這點，池世熙當然也有做到！不同的是，她會在運動前後，改喝檸檬水攝取維他命C，幫助提高身體燃脂率。

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3. 運動好習慣真不能少

池世熙曾分享過，自己剛開始減重時，每天都會做大量運動，幾乎是住在健身房的狀態，一天會花4小時做有氧運動，真的辛苦！但，無論是體重或體能，都獲得了很好的反饋，讓她能堅持並持續下去！現在的池世熙，把自律刻進了生活中！以前能躺就不坐、能坐就不站的她，現在卻是室外派的運動愛好者，走路、打高爾夫球、爬山、打棒球等等，樂此不疲！

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4. 不氣餒！努力讓自己變得更好

成功減肥至今也過了8年，現在的池世熙依舊維持著纖細身材，站在舞台上氣勢十足，唱歌時眼神更透露著自信光芒！池世熙就曾在節目中分享：｢回憶起過減肥過程，我都會偷偷流淚，真的太辛苦了。但，想到曾經害怕照鏡又抑鬱焦慮的自己時，我很開心自己靠著意志力，堅持了下來。」

現在的她，也時常鼓勵粉絲，無論是在減肥路上，還是在追逐夢想的路上，遇到挫折都不要氣餒！只要是為了讓自己變得更好，付出所有心血都是值得的。

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